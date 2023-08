Zagg dévoile un Apple Pencil, moins cher, coloré et compatible avec presque tous les iPad

Un stylet fun et coloré

Un prix compétitif

D'un premier regard, on ne peut que remarquer lesdisponibles avec le logo griffé en argent à une des extrémités.Outre le classique blanc, on a le choix entre un bleu layette, un rose corail (tirant sur le rouge), un jaune (avec l'embout noir... qui a l'air très sympathique) et un sobre gris anthracite-noir. Notons que tous les stylets ont un petit embout noir. Autre point fort, il est apparemment(moins cher que l'Apple Pencil), le Pro Stylus 2 est équipé d'une pointe -noire ou assortie au modèle- qui permet de dessiner et d'écrire de manière précise. L'extrémité proposée cachepour remplacer le doigt à l'écran et éviter les jolies traces sur le verre (et ça c'est carrément pratique).A défaut, il se mettra en mode économie d'énergie après 15 minutes pour préserver son autonomie.(mais pas le survol de l'Apple Pencil, a priori). Il est livré avec un support de charge sans fil, mais il peut également être fixé magnétiquement et chargé sur les iPad Pro compatible. Avec une charge complète, il peut durer jusqu'à six heures et demie.