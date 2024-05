Voici les iPad Pro 2024 : puce M4 taillée pour l'IA, écran OLED, toutes les infos !

Voici les iPad Pro M4 !

Les rumeurs avaient, encore une fois, vu juste avec des iPad Pro revus en profondeur. Ces nouveaux iPad Pro, toujours déclinés en 11 et 13 pouces,La puce gravée avec la seconde génération de 3 nm de TSMC embarque 10 cœurs CPU, 4 performants et 6 efficients (seulement 9 cœurs, dont 3 performants pour les versions 256 et 512Go), et 10 cœurs GPU avec Dynamic Caching et accélération matérielle du Ray Tracing. Selon Apple, le GPU du M4 est 4 fois plus puissant que celui du M2 etApple indique que la puce M4 intègre(pour Neural Processing Unit, une partie dédiée aux calculs liés à l'IA)(certainement pour un SoC, les GPU dédiés jouant dans une autre cours). Les versions disposant de 256 ( et 512 Go de stockage semblent dotées de 8 Go de RAM, contre 16 Go pour les versions 1 et 2 To. Au rayon des doléances, on pourra regretter qu'Apple s'en tienne au Wi-Fi 6E pour ces nouveaux iPad Pro.En sus d'être plus fins et plus légers (5,1mm pour le 11 pouces et 5,3 pour le 13 pouces, et 100 grammes de moins sur la balance),. Apple a utilisé 2 couches OLED (Tandem OLED) afin d'obtenir un écran capable d'offrir 1 000 nits en permanence, et jusqu'à 1 600 nits en pic (c'est très lumineux pour de l'OLED).Notons que la caméra est, comme sur l'iPad Air M2 et l'iPad 10, désormaisA l'arrière, les iPad Pro M4 disposent du LiDAR, du flash Adoptive True Tone et désormais d'une unique caméra à l'arrière en 12 mégapixels et ouvrant à f/1.8 compatible avec le Smart HDR 4 et les enregistrements de vidéo en 4K ProResApple insiste sur, offrant tous les avantages de l'OLED, comme un temps de réponse de 1ms, des noirs profonds (les pixels sont auto-émissifs en OLED et peuvent donc s'éteindre totalement et individuellement), tout en offrant une luminosité très importante et le ProMotion (rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz).Autre nouveauté, ces iPad Pro M4 sont désormais disponibles en option (uniquement pour les versions 1 et 2 To) avec(reste à voir si le feeling sera le même avec un Appel Pencil, ainsi que la résistance à l'usure).Apple(un nouveau gesteavec retour haptique, un gyroscope intégré pour changer l'orientation du trait, la prise en charge de Localiser pour retrouver le stylet) etplus fine et plus légère offrant un repose poignet en aluminium, une rangée de touches de fonctions et un trackpad en verre avec retour haptique. Vous pouvez retrouver notre article dédiés sur l 'Apple Pencil Pro et le nouveau Magic Keyboard . L'Apple Pencil Pro s'affiche à 149 euros et le nouveau Magic Keyboard à partir de 349 euros. Les commandes sont ouvertes dès aujourd'hui et les premières livraisons sont prévues pour le 15 mai prochain.