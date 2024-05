Nouveaux iPad Air 11 et 13 pouces : tout ce qu'il faut savoir !

Let Loose

Voici les nouveaux iPad Air M2 11 et 13 pouces !

Disponible dès la semaine prochaine

qu'Apple annonce jusqu'à 50% plus performant que la génération précédente, ainsi que des haut-parleurs améliorés, une caméra frontale qui est enfin placée sur la tranche supérieure lorsque l'iPad est tenu en mode paysage,et jusqu'à 1To, ainsi que la gestion du survol avec l'Apple Pencil.Pour la première fois, l'iPad Air est proposé en deux tailles, 11 et 13 pouces, chaque taille étant déclinée en 4 couleurs. La tablette reste compatible avec le Magic Keyboard afin de disposer d'un clavier et d'un trackpad. et prend en charge l'Apple Pencil Pro, le tout avec une disponibilité la semaine prochaine.