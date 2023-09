Comment utiliser un iPad comme écran pour une console, un Mac ou une caméra ?

L'iPad devient un écran HDMI

Avec iPadOS 17,, comme une console, un ordinateur, mais également une caméra. En fait, l'iPad verra cette interface comme une webcam (iPadOS 17 permet en effet d'utiliser des webcams USB, ainsi que celles intégrées aux moniteurs ) et diffusera l'image via FaceTime, avec une qualité plus ou moins satisfaisante selon la source.Si vous désirez utiliser l'iPad comme écran pour de longues parties, i. En fonction de la qualité de l'interface de capture (beaucoup sont en 1080p à 60 Hz, particulièrement dans les premiers prix) et de la source, l'image obtenue sur l'iPad pourrait être de mauvaise qualité (la Switch de Nintendo s'en tient par exemple au 1080p à 60 Hz).Les Apps tierces (qui devraient se multiplier sur l'App Store prochainement) permettront alors d'effectuer une mise à l'échelle plus ou moins performante afin de peaufiner le rendu.avec des Apps comme Camo Studio (gratuite), ou des solutions payantes plus poussées comme Video Assist (90€).L'éditeur Lux à qui l'on doit l'App à succès Halide Camera s'est fendu d. La version payante d'Orion à 5,99 euros permet par exemple. Avec cette version Pro, il sera également envisageable d'appliquer des filtres, par exemple pour retrouver le rendu des téléviseurs à tube cathodique d'antan ou les cassettes VHS.