Plus que quelques jours avant iOS17 et iPadOS 17 ?

iOS17 et iPadOS 17 bientôt en version finale

iOS 17 et iPadOS 17 à temps pour l'automne !

. En effet, en 2022, il y avait eu quelques soucis au niveau de Stage Manager. Aussi, iOS 16 et watchOS 9 étaient sortis en septembre pour accompagner (et privilégier) l’iPhone 14 et les nouvelles Apple Watch, puis iPadOS 16 et macOS Ventura en octobrePour rappel, Stage Manager permet d'afficher une ou plusieurs applications (jusqu'à 4), de redimensionner les fenêtres, de disposer des autres applications ouvertes sur la gauche (et de créer des groupes), tout en proposant une (bien) meilleure gestion des moniteurs externes. Cette fonctionnalité avait étéEn effet, Mark Gurman qui est toujours bien informé affirme que Cupertino considèrerait les huitièmes bêtas d'iOS 17 et d'iPadOS 17 comme étant les versions finales,En effet, les huitièmes versions bêta de ses systèmes pour iPhone et iPad, ont été envoyées aux développeurs et aux bêta-testeurs publics la semaine dernière. Le tout s’est déroulé de façon très classique à la suite des bêtas précédentes -les sixième et septième- augurant desPour rappel,, avec a priori des précommandes le vendredi suivant (15 septembre) et une commercialisation le vendredi d'après (22 septembre). Soit la veille de l'automne, le 23 septembre 2023 !