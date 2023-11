Samsung dévoile son nouveau stylet (mieux que l'Apple Pencil USB-C)

Tiens la mode est aux stylets "allégés"

A moins de 100 euros, ce stylet entend être(contrairement à Apple qui se garde bien de proposer une telle chose avec ses iPad) ou qui peut être acheté séparément pour moins de 60 euros.Pour cet outil scripturaire, l. En effet, il a entendu apporterpour améliorer le tracé ainsi que le confort de l'utilisateur. Il dispose d'un bouton latéral qui permet de switcher entre des fonctions (crayon / gomme par exemple, tout comme l'Apple Pencil et le).qui permet de visualiser certaines fonctions en passant le stylet au dessus de l'écran(comme le Survol de l'Apple Pencil et l' iPad Pro M2 ).Et si on devait encore évoquer une quelconque ressemblance avec un autre stylet, on pourrait ajouter qu'il n'est disponible que dans une(avec des touches argentées, il est vrai).(et versions ultérieures), le(et les versions ultérieures), les tablettes de la sérieet lesavec le S Pen existant. En revanche, il ne peut pas être utilisé avec les smartphones pliables comme le Galaxy Z par exemple.(il ne nécessite donc pas d'être chargé et évite tous les problèmes de port). Il dispose également d'un côté plat pour éviter de rouler etaux Galaxy Tab compatibles. Il est également classé IPX4 : il ne supporte donc que quelques légères éclaboussures contrairement au stylo S (IP68).