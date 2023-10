Samsung taquine aussi Apple sur le RCS, en mode Roméo et Juliette

Samsung taquine aussi Apple sur le RCS

O Roméo, Roméo...

Qu'est-ce que le vert leur a jamais fait ? Nous sommes tous des bulles

tout le monde veut que nous soyons ensemble

Rappel des batailles précédentes

Cette année à la sortie des iPhone 15 . On se souvient effectivement des plaisanteries sur l'encoche, la fin du port Lightning et autres nouveautés de la Pomme.. Une bataille que l'Américain mène tambour battant depuis de très nombreux mois (années ?) via des campagnes très médiatiques sur les réseaux sociaux, internet ou même les murs de certaines villes Dans une courte publicité en mode Roméo et Juliette,. Ces jeunes gens s'envoient des SMS de couleur grise et verte.On comprend queAu grand désespoir de Roméo Android.... Avant la fin tragique (enfin on est en mode K-Drama, pas dans le monde de Shakespeare) :. Profitant des 30 ans du SMS, elle en avait profité pour les tacler un brin, les accusant d’être restés dans leur passé (dans les années 90 donc) et de ne pas avoir évolué avec leur temps.. La situation trouve une parfaite illustration avec les bulles vertes/bleues entre les utilisateurs d'iPhone et d'Android.Mais, contrairement à Google, Cupertino a en effet choisi d’intégrer ces dernières directement dans iMessage, qui n’est pas disponible en dehors des produits de la Pomme, et n'entend pas bouger d'un iota.