Samsung ajoute le Gaming Hub sur les Smart TV de 2020

Le Gaming Hub débarque sur les Smart TV Samsung de 2020

Une fonction gratuite et intéressante

. Cette fonctionnalité permet d'accéder directement depuis le téléviseur à plusieurs services de jeu en streaming, dont le Xbox Cloud Gming et GeForce Now d'Nvidia, et d'en profiter simplement en connectant une manette en Bluetooth sur le téléviseur. Certains services moins connus sont également proposé, et Samsung annonce que plus de 3 000 jeux sont accessibles par ce biais au total. Le Gaming Hub permet aussi d'avoir accès à des services comme Twitch, YouTube, ou encore Spotify.Si vous disposez d'un téléviseurs adéquat, d'une manette et d'un abonnement à un de ces services (GeForce Now peut même être utilisé gratuitement mais nécessite d'acheter vos jeux, contrairement aux Xbox Game Pass qui se rapproche plus d'un Netflix du jeu vidéo),Le service est également disponible sur la série d'écran pour PC Smart Monitor, dont fait partie le VieiwVinity S9 testé récemment dans nos colonnes.