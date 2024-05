Avec l’AppleCare+, l’écran des nouveaux iPad ne coûte que 29€

Quelques grammes de finesse dans un monde de brutes

L’AppleCare+ garantit la réparation ou le remplacement de votre iPad, d’un Apple Pencil et d’un clavier pour iPad de marque Apple pour un nombre illimité d’incidents relevant de dommages accidentels, chacun d’eux entraînant l’application d’une franchise, et couvre les batteries conservant moins de 80 % de leur capacité d’origine.



La garantie couvre les éléments suivants :



- Votre iPad

- La batterie

- L’Apple Pencil

- Un clavier pour iPad de marque Apple

- Le câble USB et l’adaptateur secteur fournis

Comment y souscrire ?

d'obtenir le remboursement du produit ou garder le produit et obtenir du vendeur ou du fabricant un remboursement partiel dans les deux ans suivant la découverte d’un vice caché, conformément au Code civil français

Il faut dire que ce nouvel iPad Pro est le produit le plus fin jamais conçu par Apple et que ce titre ne va pas sans une certaine appréhension !Pour l'iPad Air, Cupertino propose un tarif de. Pour l'iPad Pro, il faudra compterpour la version 11 pouces, voireen ce qui concerne la version 13 pouces.Pour rappel,et prévoit l'envoi d'un appareil d'un appareil de remplacement pendant les réparations. On trouve aussi un accès prioritaire à une assistance technique assurée par les experts Apple. Enfin, il faudra compter unede 49 € pour l’iPad ou de 29 € pour l’Apple Pencil ou le clavier Apple pour iPad. Le vol et la perte de votre appareil ne sont pas couverts.Enfin bonne nouvelle, quand on fouille un peu sur le site Le changement d'une batterie sera gratuit (avec le plan) contre 225 euros sans AppleCare+.Pour tous les autres types de dommages hors Apple Care+, la facture monte très vite : 1119 euros (contre une franchise de 99 euros).Pour y souscrire, plusieurs possibilités s'offrent à vous :. Le plus simple est de passer justement par l'iPhone dans l'app Réglages > Général > Informations, puis sélectionnez Ajouter une couverture AppleCare+ (on peut aussi souscrire en ligne ou par téléphone).Notons qu'en, Apple Care+ s'ajoute aux garantiesen matière de réparation ou de remplacement -sans frais- des produits non conformes au contrat de vente dans les deux ans suivant leur livraison. Apple précise d'ailleurs qu'il est possible