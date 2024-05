Test des iPad Pro M4 : une bête de course tenue en laisse par iPadOS !

Caractéristiques techniques et nouveautés

Premières impressions

C’est la chose la plus proche que j’ai jamais vue de la vision selon laquelle une tablette ne devrait pas ressembler à un ordinateur mais plutôt à un morceau de verre dans votre main. Honnêtement, je ne sais pas comment on pourrait le réduire davantage.

A propos de la finesse incroyable de cet iPad. Je ne peux pas encore évaluer certains critères comme la durabilité à long terme, sur laquelle je ne peux m'empêcher de m'interroger étant donné sa finesse. Mais depuis que je possède l’iPad Pro, je peux dire que c’est en quelque sorte un grand pas en avant mais qui ne change pas de manière significative l’expérience utilisateur. Il faudra donc vraiment se demander si cela vaut son prix.

iPad Pro à gauche, iPad Air à droite

Tout est incroyablement lumineux, net et vibrant, que je navigue sur le Web, que je retouche des photos, que je regarde des films ou que je joue à des jeux. Je ne saurais trop insister sur le charme de cet écran : j'ai un vol cette semaine et j'ai hâte de le passer à regarder des films. Regarder une sélection de scènes d'Interstellar montre les capacités HDR ainsi que le contraste entre la noirceur de l'espace et la luminosité des étoiles et des galaxies environnantes, tandis que des scènes plus vibrantes comme la Comté dans Le Seigneur des anneaux avaient des couleurs profondes et magnifiques sans donner la sensation d'une image trop saturée ou irréaliste. Étant donné que l’écran est l’expérience la plus cruciale de l’utilisation d’une tablette, je peux dire qu’Apple a fait un grand pas en avant ici. Si vous passez de l’écran Mini-LED à l’iPad Pro 12,9 pouces, la différence ne sera pas aussi énorme, mais tous ceux qui préfèrent le modèle 11 pouces seront ravis de cette amélioration.

conduire une Ferrari sur un parcours de golf

Le Magic Keyboard, quant à lui, bénéficie d'un châssis en métal plus agréable au toucher, ainsi que de l'ajout d'une rangée de 14 touches de fonction pour régler la luminosité, la lecture multimédia, etc. Son trackpad est légèrement plus grand et prend en charge le retour haptique. Je me suis plaint dans le passé du trackpad du Magic Keyboard précédent, et celui-ci est un peu meilleur, même s'il n'est toujours pas aussi bon que ce que vous obtiendrez avec un ordinateur portable Mac.



Plus intéressant est le nouvel Apple Pencil Pro, qui cohabite aux côtés des Apple Pencil de première et deuxième génération. Les différenciateurs entre ces crayons seront probablement obscurs et déroutants pour la plupart des acheteurs potentiels.



Le nouveau Pencil Pro est une nette amélioration. Il prend désormais en charge la sensibilité à la pression et fournit un retour haptique pendant que vous l'utilisez. De plus, il propose quelques nouvelles interactions. Vous pouvez maintenant le presser, ce qui, dans certaines applications, fera apparaître un menu d'options. Le faire tourner sur lui-même vous permet de faire varier ce que vous dessiner. Les applications d'Apple, comme Freeform, prennent en charge ces gestes, et les développeurs tiers peuvent y ajouter leurs propres utilisations.

L'iPad Pro est tellement plus rapide que ce dont la plupart des gens ont besoin - tellement chargé de technologies coûteuses et de pointe - qu'il semble qu'il existe davantage pour qu'Apple montre de quoi elle est vraiment capable que pour la plupart des besoins réels des utilisateurs. .



Comme pour la plupart des choses dans la vie, vous en avez pour votre argent, mais je ne suis pas sûr que la plupart d’entre nous aient besoin de payer autant pour obtenir ce dont nous avons besoin. L’iPad Air moins cher – ou même l’iPad ordinaire, encore moins cher – dépassera déjà les objectifs de la plupart des gens.



Le M4 en est l’exemple parfait ; c'est ridiculement rapide, oui, mais il n'y a que quelques applications qui peuvent vraiment utiliser cette vitesse d'une manière qui semble significativement différente du M2 trouvé dans l'iPad Air de la génération actuelle, et même dans ces applications, cela ne se remarquera que dans des cas extrêmes ou des fonctionnalités très spécifiques.

Retrouvez notre débrief sur les nouveaux iPad en vidéo !

Pour rappel,La puce gravée avec la seconde génération de 3 nm de TSMC embarque 10 cœurs CPU, 4 performants et 6 efficients (seulement 9 cœurs, dont 3 performants pour les versions 256 et 512Go), et 10 cœurs GPU avec Dynamic Caching et accélération matérielle du ray tracing. Selon Apple, le GPU du M4 est jusqu'à 4 fois plus puissant que celui du M2 (sur des tests impliquant du ray tracing) et la nouvelle gravure en 3nm permet à la puce M4En sus d'être plus fins et plus légers (5,1mm pour le 11 pouces et 5,3 pour le 13 pouces, et 100 grammes de moins sur la balance), les nouveaux iPad Pro sont désormais sur un pied d'égalité en. Apple a utilisé 2 couches OLED (Tandem OLED) afin d'obtenir un écran capable d'offrir 1 000 nits en permanence, et jusqu'à 1 600 nits en pic.La caméra frontale est désormais. A l'arrière, les iPad Pro M4 disposent du LiDAR, du flash Adoptive True Tone et désormais bye bye l'ultra grand angle ).Apple insiste sur la qualité exceptionnelle de ces écrans Ultra Retina XDR, offrant tous les avantages de l'OLED, comme un temps de réponse de 1ms, des noirs profonds (les pixels sont auto-émissifs en OLED et peuvent donc s'éteindre totalement et individuellement), tout en offrant(rafraîchissement adaptatif de 10 à 120 Hz, mais pas d'écran toujours allumé comme les iPhone Pro 14 et 15 dont le taux de rafraîchissement peut descendre à 1 Hz).Autre nouveauté, ces iPad Pro M4 sont désormais disponibles en option (uniquement pour les versions 1 et 2 To) avecApple accompagne ses iPad Pro M4 de nouveaux accessoires avec l(un nouveau geste Pincer avec retour haptique, un gyroscope intégré pour changer l'orientation du trait, la prise en charge de Localiser pour retrouver le stylet)plus fine et plus légère offrant un repose poignet en aluminium, une rangée de touches de fonctions et un trackpad en verre avec retour haptique.Le charme de ces nouveaux iPad Pro M4. Selon David Pierce de The Verge Si le poids réduit semble un réel atout pour ceux qui tiennent leurs tablettes à bout de bras, certains se demandent, et surtout, si cela vaut l'effort financier exigé. Selon Nathan Ingraham d' Engadget Une fois le poids et la finesse digérés,. Toujours selon Nathan Ingraham :De son côté, Dave Lee de la chaîne Dave 2D indique que si la dalle OLED offre effectivement un meilleur rendu, l'écart avec son ancien iPad Pro 2018 n'est pas incroyable et queDave Lee note toutefois que la dalle est effectivement nettement plus réactive, avec, ce qui pourrait être un avantage pour certains usages, comme les jeux., comme vous pourrez le constater sur la vidéo ci-dessus de la toujours très enthousiaste iJustine.Lorsque l'on évoque la puissance de la puce M4, les journalistes sont unanimes et indiquent tous qu'. Le problème également relevé par de nombreux tests vient surtout du fait queDe fait, la différence à l'usage entre les versions 256 et 512 Go équipées d'une puce M4 avec 9 cœurs CPU et les 1 et 2 To dotées de 10 cœurs CPU est minime.Nombreux sont ceux à pointer du doigt. Au petit jeu de la métaphore, l'excellente Joanna Stern du Wall Street Journal se distingue en indiquant qu'utiliser cet iPad Pro M4 revient à, c'est très puissant mais peu adapté.Les accessoires de ces nouveaux iPad Pro ont également été passés au crible, mettant en avant. Selon Samuel Axon d' ArsTechnica Au final, si cet iPad Pro M4 a séduit ces premiers utilisateurs,Cette nouvelle mouture apporte de nombreuses améliorations mais le tarif demandé implique de bien réfléchir à l'usage que vous en aurez avant de faire votre choix dans la gamme.De notre côté, nous allons mettre ces nouveaux iPad Pro à l'épreuve et