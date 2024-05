Pas de chargeur avec les nouveaux iPad, ni d'ultra grand angle sur l'iPad Pro !

L'iPad Pro dit adieu à son ultra grand angle

Les géén rations précédentes disposaient d'un ultra grand angle en sus du grand angle

Les iPad Air et iPad Pro ne sont plus livrés avec un chargeur !

Sans faire trop de bruit et sans l'évoquer pendant la présentation, Apple a retiré un des éléments présent sur le bloc optique arrière des iPad Pro depuis plusieurs générations. En effet, si l'on retrouve bien un capteur grand angle, un LiDAR, un microphone et un flash,Reste à savoir si ce retrait est justifié par un iPad Pro plus fin (et donc par un manque de place au sein du châssis aminci), par le manque d'intérêt des propriétaires pour cet élément, ou par un souci d'économie (ou encore un mix de tout cela).L'ultra grand angle de l'iPad Pro (10 mégapixels sur les dernières générations) pouvaient tout de même s'avérer utile pour quelques usages (par exemple et entre autres pour les clichés d'architecture), et sera certainement regretté par certains utilisateurs. Autre changement,. Ce changement aura moins d'impact chez nous puisque seuls les US pouvaient réellement en profiter.. Si le câble de charge USB-C vers USB-C d'un mètre est bien livré, ce n'est plus le cas du chargeur de 20W vendu 25 euros sur l'Apple Store. Comme pour les iPhone, il s'agit d'une économie pour Apple, que l'on peut également faire passer pour un geste écologique en arguant que les utilisateurs disposent certainement déjà d'un chargeur.Si ce n'est pas le cas,. Le modèle d'Apple est souvent en promotion et les modèles listés ci-dessous pourront tout à fait faire l'affaire, parfois en proposant davantage de ports et de puissance.