Un premier bug de l'écran OLED de l'iPad Pro M4 !

50 nuances de bleu !

image iMore

Dans un ensemble de circonstances relativement spécifiques, les reflets HDR sont surexposés sur certaines nuances de bleu, notamment le bleu marine et l'indigo, à un point tel qu'elles apparaissent presque blanches à l'écran. La meilleure façon de le repérer serait de regarder un personnage portant une chemise bleu marine : les plis semblent scintiller, comme une toile d’araignée posée sur la surface ; à d’autres moments, il apparaît comme une goutte d’encre

IPAD PRO M4

En effet, d'après les premières revues de presse, l'affichage présente un petit défaut :. Mais bonne nouvelle, celui-ci peut être corrigé via un patch logiciel (et en urgence).D'après nos confrères américain,. Il n'y a apparemment pas de patch dans la version finale d'iPadOS 17.5 d'hier soir, mais peut-être qu'une version 17.5.1 sera distribuée en urgence demain !Sur d'autres écrans (comme un iPhone 15 Pro , un téléviseur Samsung ou encore un iPad Pro M2 ) le problème n'apparait pas, ce qui semble. Cette dernière gravée en 3 nm par TSMC embarque 10 cœurs CPU, 4 performants et 6 efficients (seulement 9 cœurs, dont 3 performants pour les versions 256 et 512Go), et 10 cœurs GPU avec Dynamic Caching et accélération matérielle du Ray Tracing. Selon Apple, le GPU du M4 est 4 fois plus puissant que celui du M2 et la nouvelle gravure en 3nm permet à la puce M4 de consommer 2 fois moins d'énergie à puissance équivalente que le M2.. En sus d'être plus fins et plus légers (5,1mm pour le 11 pouces et 5,3 pour le 13 pouces), les nouveaux iPad Pro sont désormais sur un pied d'égalité en embarquent tous deux une dalle OLED Ultra Retina XDR avec ProMotion.