Ultra-mince, l'iPad Pro M4 va-t-il résister au test du pliage ?

Un iPad pliable ou pas ?

Comme d'habitude, je vous rappelle que ce genre de news fait mal aux yeux (et au portefeuille) et qu'il est totalement déconseillé de reproduire l'expérience qui ne sera pas prise en charge par le SAV Apple, à moins d'avoir une solide explication technique.Grands habitués de ce genre d'exercice,etont quand même une bonne nouvelle dans ce test de brutes :(et c'est plutôt rassurant). Même plus que l'iPad Pro M2 dans certains cas !. Toutefois, il va -apparemment-dans presque toutes les circonstances(celles qui peuvent arriver dans la vie courante).. Par contre, même dans ces conditions, tous les iPad testés ont continué à fonctionner, y compris les appareils photo et l'écran tactile - bien que l'on se retrouve avec une surface de verre soit très courbée, soit carrément brisée !Il semble donc qu'Apple puisse se rassurer sur le moment face à l'éventualité d'actions en justice et que le BendGate ne soit pas encore de retour !