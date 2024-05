Pour Apple, les tablettes sont nulles ! (sauf les iPad)

Les tablettes sont nulles ! (sauf les iPad)

à appeler cela une tablette, parce que les tablettes sont nulles, et pas les iPad

en futur CEO de la marque

repousser les limites de la finesse et de la légèreté sans compromis. Nous avons le meilleur écran que nous ayons jamais installé dans un iPad. Nous avons les meilleures performances que nous ayons jamais mises dans l’iPad. Nous n’avons rien renoncé à la durée de vie ou à la durabilité de la batterie, et nous pensons que cela constitue simplement l’expérience iPad ultime

Toujours pas de concurrence entre Mac et iPad

l’outil qui lui convient le mieux à un moment donné. Ce sont deux outils différents

Le fait est que la majorité des clients Mac possèdent un iPad et qu’ils les utilisent tous les deux. Et une grande partie des clients iPad possèdent un Mac, voire certains d’entre eux possèdent un PC [Windows]

Un petit peu de dessin ?

Vous avez vu ce que l'équipe Procreate a fait avec Apple Pencil Pro. Il n’existe pas d’application de dessin plus professionnelle au monde que Procreate. Je veux dire, elles sont l’élément vital des artistes

Un leader dans l’IA ?

leaders dans ce domaine depuis un certain temps …/… Nous construisons des moteurs neuronaux bien avant que l'industrie du PC n’ait su comment dire « neuronal »

D’entrée, le ton est donné par Joz qui se dit hésitant. Ça c’est fait ! Il passe ensuite en revue ce nouvel iPad Pro, le premier produit à intégrer une puce M4.selon lui, Apple a simplement souhaité. Pour Joz, il n’y a réellement aucune concurrence entre les deux environnements. L’argument étant que chaque utilisateur se serve deSelon lui, le probleme ne se pose même pas :Il se veut un brin admiratif du travail accompli pour les artistes et dessinateurs (essaie-t-il de rattraper le fiasco de la pub Crush ?) :. Je peux vous dire que. On apprend ainsi que la zone magnétique pour le charger a été réduite de moitié par rapport à la version précédente, grâce à une architecture complètement nouvelle. Ceci a été mis en œuvre afin de pouvoir déplacer la caméra frontale de l'iPad Pro M4 du côté portrait supérieur vers le côté paysage supérieur et ainsi regrouper tous les composants et les faire fonctionner ensemble.estimant même être(rien que ça).