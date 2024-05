Comment Apple a amélioré les Smart Folio des iPad Pro M4 et Air M2 ?

Plus d'aimants sur les iPad Pro M4 et Air M2

davantage d'angles de vision pour lire, regarder, des films taper du texte ou passer des appels FaceTime

Plus d'angles pour les Smart Folio

Si vous avez tenté de placer un Apple Pencil Pro sur un iPad Pro d'ancienne génération, ou la première génération de Magic Keyboard sur un iPad Pro M4 (et vice versa), vous avez dû vous rendre compte que quelque chose clochait. En fait,et ceci, entre autres, afin d'améliorer les Smart Folio spécifiques pour ces modèles.La page produit officielle des nouveaux Smart Folio pour les iPad Air M2 et iPad Pro M4, indiquant que ces accessoires offrent. Le texte descriptif est légèrement différent pour les autres modèles.Comme l'a mis en lumière Marques Brownlee de la chaîne YouTube MKBHD en passant une feuille de visualisation de champ magnétique (voir vidéo ci-dessous),, le tout en assurant un bon maintien de la tablette.Cette vidéo nous permet également d'apercevoirqui sont désormais de forme circulaire, et certainement plus proche de la coque. Su r nos exemplaires de test, nous avons d'ailleurs pu remarquer un son légèrement plus plein sur ces nouveaux modèles (pas de quoi casser trois pattes à un canard toutefois).