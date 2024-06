Rejoignez-nous en live ce soir à 19H ! Apple, l'I.A., c'est maintenant ou jamais !

Au programme :



- Analyse des rumeurs autour de la WWDC

- Prédictions et perspectives : Nos prédictions sur les annonces et les surprises potentielles de la keynote.

- Q&A en direct : Posez vos questions et partagez vos attentes avec nous en temps réel !



Participants : Olivier Frigara (Electric Dreams), Laurent Pantanacce (actes.immo), Didier Pulicani (Mac4Ever), Stéphane Zibi et Christophe Degraeve (Underside) - Tous spécialistes des produits Apple et de la technologie.



Comment regarder : Le live sera diffusé ici même sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de nos futurs directs et analyses !



Nous avons hâte de partager ce moment avec vous et de discuter de toutes les nouveautés Apple. À tout de suite !