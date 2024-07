Mais qu'est-il arrivé à cet iPad ?

Ne laissez pas vos appareils au soleil

C'est l'expérience malheureuse illustrée par cet utilisateur de Reddit qui a publié sur le réseau socialL'ensemble a été oublié dans une voiture à Dubaï aux Émirats arabes unis par temps ensoleillé.L'habitacle fermé a ainsi. Si le clavier semble fonctionner selon les dires de son possesseur, les touches ont clairement souffert de la chaleur au point de fondre et de laisser transparaître la structure de la coque en plastique des touches et le mécanisme sous-jacent. L'aspect général du clavier en a pris un coup et les clichés sont réellement impressionnants., bien que le résultat soit souvent moins spectaculaire que l'état de ce malheureux Magic Keyboard. En effet, et par exemple pendant les festivals d'été sous nos latitudes, les artistes et musiciens ont souvent appris à leurs dépends qu'un ordinateur, Mac ou PC, laissé en pleine chaleur risque fort de ne pas fonctionner au moment de monter sur scène.De même, vous avez certainement pu le constater également avec les smartphones sur la plage, à la piscine ou dans les véhicules par forte chaleur, qui commencent par assombrir leur écran, avant de refuser tout simplement de fonctionner, indiquant à l'utilisateur qu'il faudra patienter le temps que l'appareil refroidisse., notamment pour les machines dépourvus de ventilation active, comme les MacBook Air.Nous avions relevés des baisses importantes des performances dans nos différents tests lorsque ces Mac qui ne sont pas dotés de ventilateur chauffent, notamment en extérieur l'été.. Le phénomène est amplifié et nettement plus fréquent, avec à la clé un impact plus important sur les capacités de l'appareil, dans des contrées où les températures sont bien plus élevées tout au long de l'année. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles mésaventures et solutions dans les commentaires ci-dessous.