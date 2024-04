Marre du noir et blanc ? Les liseuses Kobo passent à la couleur !

Les liseuses Kobo Libra et Clara passent à la couleur !

Nous sommes ravis d'être la première plateforme mondiale de livres électroniques à proposer des liseuses couleur abordables, qui donnent vie à la fois aux livres et à notre librairie grâce à un spectre remarquable de teintes légères. C'est tout ce que vous aimez dans l'imprimé, avec tous les avantages de la lecture numérique.

Pour Kobo, la couleur est un moyen d'approfondir et d'enrichir l'expérience de lecture, tout en conservant la lisibilité en plein jour et la longévité de la batterie que les écrans E Ink offrent si bien.



Pour offrir à nos clients l'expérience de lecture la plus enrichissante qui soit, nous avons travaillé sans relâche à l'optimisation de l'écran Kaleido 3 afin d'assurer la meilleure représentation des couleurs.

Nous avons introduit la technologie d'éclairage frontal collimaté sur nos liseuses 6" et 7" afin d'améliorer la performance des couleurs, et nous avons perfectionné notre logiciel pour automatiser la régulation des couleurs afin qu'elles soient toujours optimales, quel que soit le contenu affiché.

Kobo Libra et Clara Colour

. Personnellement, je les ai longtemps délaissées, mais après avoir laissé sa chance à un Kindle Paperwhite au cours d'un été où il fallait faire un effort pour ne pas trop se charger, j'ai vraiment apprécié de pouvoir emporter autant de livres que je voulais sans leur dédier un volume important dans mes bagages. Les liseuses sont également très légères (le Kindle Paperwhite pèse 205g, contre 477g pour le dernier iPad par exemple), offrent une lecture moins fatigante et une autonomie sans comparaison avec les tablettes. Désormais, je n'envisage plus de partir sans, tout en appréciant toujours autant les livres traditionnels.S'il fallait jusque-là se contenter du monochrome,. L'ajout de la couleur à plusieurs avantages, dont, de souligner des passages de texte en utilisant plusieurs teintes, et bien sûr,. Reste à savoir si le rendu des couleurs à l'écran de ces nouvelles Kobo sera assez satisfaisant pour profiter pleinement de ces changements. Selon Michael Tamblyn, PDG de Rakuten Kobo et Ramesh Mantha, SVP, Product, :Les Libra et Clara Colour s'appuient toutes deux sur la dalle E Ink Kaléido 3 en 6 pouces en 1 448 x 1 072 pour la Clara et 7 pouces en 1 264 x 1 680 pour la Libra. Attention toutefois,Les deux modèles disposent de la technologie ComfortLight Pro adaptant la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante, ainsi que d'une certification IPX8 (résistance à l'immersion pesant une heure à 2 mètres de profondeur) afin de ne pas craindre de les emmener au bord de la piscine ou dans le bain.La Libra Colour embarque, ainsi qu'en offrant la possibilité de lire en mode paysage et avec la présence de boutons de changement de page. La Clara dispose quant à elle d'un stockage de 16 Go. Le constructeur annoncesur la base de 30 minutes de lecture par jour, avec la luminosité à 30% et en désactivant le Wi-FI et le Bluetooth.Les Kobo Libra Colour et Clara Colour sont, avec de premières livraisons prévues pour le 30 avril prochain.