L'iPad Pro M4 est-il un top ou un flop ?

Entre 9 et 12,1 millions d'iPad Pro OLED dès la première année ?

Il reste donc aux analystes de fairejouer leurs relations pour. De cette manière, ils peuvent considérer que le nombre d'écrans OLED commandés va s'avérer un indicateur fiable pour estimer les volumes d'iPad Pro M4 produits (et logiquement vendus dans la foulée).D'après le cabinet de recherche. Cela serait légèrement inférieurs aux premières estimations de, aux alentours de 12,1 millions d'unités, mais plus que les 8 millions annoncés en mars dernier. Mais ce rapport semble bien plus positif que celui dedu 8 mai dernier, estimantle nombre d'iPad Pro vendus en 2024.. Mais ces derniers englobent tous les modèles au catalogue de la Pomme sans distinguer les modèles. Toutefois, on verra rapidement si la sortie des derniers iPad a réussi à infléchir la baisse des ventes des derniers mois ou pas !Pour rappel,(que ce soit en 11 pouces ou en 13 pouces). Comme Apple aime bien employer des noms chics, elle l'a dénommée Tandem OLED, car elle a effectivement utilisé 2 couches OLED afin d'obtenir un écran capable d'offrir 1 000 nits en permanence, et jusqu'à 1 600 lits en pic (c'est très lumineux pour de l'OLED).Côté fournisseur, précisons que. Ce dernier aurait modifié une de ses lignes de production A3 pour qu'elle fonctionne avec le processus de Tandem OLED, ce qui pourrait expliquer un nombre plus restreint de dalles fournies.