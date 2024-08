Dessin sur iPad : Procreate dit non à l'IA !

résiste encore et toujours à l'envahisseur

privilégier la création personnelle

AI is not our future

la créativité est créée, elle n'est pas générée

Sa volonté tient en trois points :

• Pas d'IA générative : nous respectons profondément vos compétences durement acquises.

• Votre travail vous appartient : nous n'avons pas accès à votre art.

• Nous sommes fiers de la confidentialité : votre activité n'est pas suivie dans nos applications.

Un engagement sur l'avenir

L’IA générative arrache l'humanité aux choses. Construite sur une base de vol, la technologie nous conduit vers un avenir stérile. Nous pensons que l'apprentissage automatique est une technologie convaincante avec beaucoup de mérite, mais la voie empruntée par l'IA générative n'est pas celle qui nous convient.



Nous sommes là pour les humains. Nous ne courons pas après une technologie qui constitue une menace morale pour notre plus grand joyau : la créativité humaine. Dans cette ruée technologique, cela pourrait faire de nous une exception ou sembler en danger d'être laissé pour compte. Mais nous considérons cette voie moins fréquentée comme la plus passionnante et la plus fructueuse pour notre communauté

Dans un développement enflammé, son éditeur use d’ailleurs. Ce dernier refuse ainsi de céder à la tendance, comme le font de nombreux concurrents, à commencer par Adobe qui mise à fond sur ses IA.Même si on peut y trouver un côté pratique et une aide précieuse dans certaines circonstances,Pour appuyer son point de vue, l'éditeur indique ainsi que, mettant également l'accent sur le besoin de confidentialité.Outre son long plaidoyer, James Cuda -CEO de Procreate- insiste également sur X : la société n’introduira pas d’IA générative dans ses produits et applications.Etayant passé des heures à trouver les bons réglages, les bons coups de crayons ou à faire des recherches. Cette frustration frôlant l'injustice, devant le résultat de certaines illustrations qui -quoique presque parfaite dans la réalisation- manque cruellement de profondeur ou de ce que James Cuda désigne comme de chaleur humaine.