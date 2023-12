Mon coup de coeur 2023 : l'app Procreate Dreams (Laurence)

L'animation en quelques secondes !

Et après quelques jours, je dois bien avouer avoir complètement craqué ().Les deux applications de Savage se ressemblant fortement,. Au bout d’un petit quart d’heure, j’ai pu mettre en place les différents dessins et obtenir une video de quelques secondes -juste pour vous montrer le principe. En y passant un peu plus de temps, on peut sans difficulté passer à un contenu bien plus ambitieux.Globalement, j’ai trouvé l’application vraiment très bien conçue, mais elle nécessitera tout de même un temps d’adaptation et aussi étudier quelques tutoriels pour en maîtriser toutes les subtilités.: en cliquant sur le + en haut à droite, on ouvre un nouveau projet. On choisit le format de son animation (4K Taille d’écran, 4K Écran large, 4K Écran ultra large, 4K Réseaux sociaux bien 4K Carré), le nombre d’images par seconde, la durée ou la définition de la vidéo entre 720p, HD, 2K et 4K.Dans le menu, on trouve: lecture, action, la timeline, le dessin et l’ajout de contenu (import, piste, son…). Au niveau du dessin,: pinceau, doigt, gomme, calques et palettes. Sur la partie gauche, on a les deux curseurs pour la taille du pinceau et son opacité. En revanche, il n'y a pas les flèches de retour en arrière, Mais un appui sur l’écran avec deux doigts permet d'annuler la dernière action. (d'où l'intérêt d’apprendre les gestes de bases avant de se lancer).Par exemple, l'optionvaen fonction de certains gestes de l'utilisateur, afin d'animer un objet (déplacement et déformation). Certains mouvements ou effets pourront même être enregistrés par simple toucher et réutilisés plus rapidement par la suite.Cette dernière va faciliter la navigation, l'organisation et la modification des projets. De cette manière, il est possible de mélanger de manière transparente le dessin, l’animation sur cellulo, les images clés, le montage vidéo et la composition.. Pour rajouter une image, c'est un peu plus technique, il faut cliquer sur le + ou passer par le Flipbook (qui se cache dans le petit trait horizontal sous la zone dédiée au dessin). On balaie vers le haut avec l’Apple Pencil et on peut alors gérer sesEn effet, on peut rajouter des voix off, de la musique et des effets sonores. Là encore, j'ai trouvé la méthode peu complexe (un peu comme CapCut).On peut aussi importer des polices personnalisées et les ajuster afin d’obtenir l’apparence idéale pour le projet. Bref, on peut s'amuser énormément pour obtenir un résultat satisfait.Justement, Procreate est train de développer un format inédit, qui permettrait d’ouvrir un fichier de 1 To en un instant, sans temps de chargement, d'enregistrement ou d'exportation. Ce format -conçu pour la synchronisation iCloud- est utilisé pour le moment seulement dans Procreate Dreams mais sera certainement étendu à Procreate -ce quiEn définitive, ce programme est une vraie découverte -mon coup de cœur de l’année. Certes, il peut paraîtreEnfin, côté prix, le set est imbattable :, ce qui pour un programme d'animation est carrément abordable, et en fait un excellent cadeau de Noël de dernière minute.