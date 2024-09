reMarkable Paper Pro : le vrai papier numérique en couleur

L’expérience papier, maintenant en couleur

détrempé

Design soigné et performances boostées

Une productivité accrue, mais tout ceci a un prix

Après le succès du reMarkable 2 , sorti en 2020, la société norvégienne nous revient avec un appareil plus grand, plus performant,Avec un design élégant et ses fonctionnalités avancées, le Paper Pro pourrait être l’outil idéal pour les professionnels qui recherchent un équilibre entre la sensation du papier et la flexibilité du numérique.Depuis sa première tablette en 2016, reMarkable s’est imposé comme un acteur incontournable pour les amoureux du papier qui veulent faire le saut vers le numérique sans sacrifier le plaisir d’écrire à la main. La Paper Pro va plus loin en intégrant, contre 10,3 pouces sur le modèle précédent.Grâce à la technologie E Ink Gallery 3, son écran permet, un véritable bond en avant pour une tablette de ce type. Chaque pixel permet d’afficher du cyan, magenta, jaune et blanc, un peu comme une imprimante, ce qui permet de superposer les couleurs sans créer d’effet. Les couleurs ne sont pas aussi vives qu’un écran LCD ou OLED, mais reMarkable affirme que la qualité est, ce qui suffit largement pour les annotations ou le dessin.Le Paper Pro ne se contente pas d’ajouter de la couleur. En plus de son écran plus grand, l’appareil bénéficie de nombreux ajustements qui le rendent plus agréable à utiliser. Tout d’abord, sa réactivité a été améliorée : la, ce qui devrait se traduire par une sensation d’écriture plus fluide et naturelle.Côté design, malgré l’agrandissement de l’écran, reMarkable a réussi à garder l’appareil extrêmement fin : seulement 5,1 mm d’épaisseur. Le boîtier en aluminium et verre reste robuste selon la marque, tandis qu’un, et c’est une nouveauté pour la marque.Sous le capot, le Paper Pro est équipé d’un processeur quad-core Cortex A53 à 1,8 GHz, doublé de 2 Go de RAM et 64 Go de stockage, offrant théoriquement des. En comparaison, ce dernier se contentait d’un processeur dual-core à 1,2 GHz et 1 Go de RAM.La Paper Pro se veut fidèle à la philosophie de reMarkable :. Les professionnels apprécieront les nombreux modèles de productivité intégrés, et la possibilité de synchroniser l’appareil avec un ordinateur ou un smartphone via l’abonnement(qui est bien sûr payant vous pensez bien, à 2,99 dollars par mois). Il inclut un stockage cloud illimité et la synchronisation automatique.En plus du stylet, deux options de claviers Folio sont disponibles. L’appareil offre aussi des fonctionnalités de sécurité avancées, telles que ledes fichiers et la protection par mot de passe. Pour les pro, c’est important.Comme souvent, l’innovation, a un coût. En Europe, le reMarkable Paper Pro est. Les utilisateurs peuvent ajouter un folio de protection à 99€ ou un clavier physique à 240€ pour maximiser l’utilisation de la tablette. Ces accessoires ne sont pas donnés, mais les performances et l’expérience utilisateur justifient largement l’investissement. Puis en tant qu’utilisateur Apple, vous avez connu pire niveau clavier hors de prix Vous l’avez compris, sur le papier (ha ha, vous l’avez ?), le reMarkable Paper Pro ne se contente pas d’ajouter de la couleur. Avec son grand écran, ses performances améliorées et son design fin, il pourrait s’imposer commeet créatifs qui souhaitent combiner la simplicité du papier à la puissance des outils numériques.