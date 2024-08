iPadOS 18 : l'iPad a une petite exclusivité par rapport à l'iPhone

Une barre d'onglets personnalisable

Comment modifier la barre d'onglets

Ces dernières années, la plupart des grosses nouveautés sont multiplateformes, comme les nouveaux outils de personnalisation et les mises à jour des applications que l'on retrouve sur l'iPhone et l'iPad. En revanche, Apple a modifié le design de certaines applications avec iPadOS 18 , en ajoutant une. En effet, les applications sur iPadOS sont souvent calées sur celles d'iOS et ne prennent pas vraiment en compte la taille de l'écran ou les utilisations différentes entre la tablette et le smartphone.Un exemple simple : on ne va pas utiliser l'app Livres de la même manière sur l'iPad et sur l'iPhone (lire un livre sur un smartphone n'est pas l'exercice le plus confortable au monde). Aussi la possibilité de modifier les menus peut être un véritable changement au niveau de l'expérience utilisateur. Ce qui pourrait également permettre de booster certains services par rapport à une concurrence ardue comme la musique, les Podcasts ou les livres.Si l'on prend l'app Musique, on peut voirtelles que Accueil, Nouveau, Ajout Récent ou Rechercher dans la barre d'onglets de l'application. Mais il est possible d'en rajouter beaucoup plus.Pour la modifier, il suffit de faire un appui prolongé sur la barre d'onglets flottants sous iPadOS 18, ce qui devrait permettre de faire surgir de nouvelles sections dans la barre latérale. Dans un deuxième temps, il faut simplement faire glisser ces sections hors de la barre latérale et les déposer sur la barre d'onglets.