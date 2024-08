iOS 18 : toutes les nouveautés de Mail !

Catégorisation des mails

La catégorie Principale vous aide à vous concentrer sur ce qui compte le plus, comme les messages urgents et les e‑mails envoyés par des proches ou des collègues.

catégorie principale

transactions

mises à jour

promotions

Nouvelle présentation intelligente

Nouveaux outils d'écriture

Résumé

Smart Reply

Retrouvez nos vidéos sur les prochains systèmes d'Apple

Parmi les nouvelles options,Ainsi,iront directement dans la, mais on trouve aussi les transactions, les mises à jour et les promotions. Les reçus et les confirmations de commande seront triés en, les bulletins d'information et les notifications sur les réseaux sociaux en, les annonces et le marketing en. Il y aura également un onglet pour tous les emails, qui apparaîtront par ordre chronologique.. Cela concernera des reçus, des e‑mails publicitaires ou des newsletters regroupés par adresse d’expédition. Il sera plus facile de faire la distinction entre les nouveaux et les anciens e-mails., tandis que les e-mails plus anciens et lus resteront vers le bas.. On peut accepter toutes les suggestions en une seule fois ou les faire défiler une par une avec des explications.On dispose ainsi d'options pour sélectionner le texte et le résumer, mais aussi créer un paragraphe, trouver des points clés, faire une liste ou de créer un tableau. Notons queAu niveau de Mail et Messages, on trouve(le résumé apparait dans la liste de réception). Mail fait d'abord apparaître les messages importants en les affichant en haut de votre boîte de réception et un résumé rapide s'affichera à partir de la vue de la liste. On pourra avoir, mais qui sera toujours plus concis que la lecture de l'intégralité de l'e-mail., avec différentes options en fonction du contexte (par rapport à ce qui se trouve dans l'e-mail). Enfin,s'affichera sur l'écran de verrouillage, très pratique pour prendre connaissance d'un e-mail sans avoir à ouvrir l'application,Notons que cette fonction ne sera pas au rendez-vous de septembre, mais un peu plus tard sans doute avec iOS 18.1 et macOS 15.1.