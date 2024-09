Les versions finales d'iOS 18/ iPadOS 18, watchOS 11, MacOS Sequoia en approche ! (voilà les RC !)

En avant les Release Candidate

• iOS 18 : 16 septembre

• iPadOS 18 : 16 septembre

• macOS 15 : 16 septembre

• watchOS 11 : la semaine prochaine

Tous les développeurs inscrits -même ceux ne disposant que d'un compte gratuit- peuvent donc se lancer dans l'aventure et installer à leurs risques et périlsPour les plus téméraires, n'oubliez pas non plus de faire une sauvegarde avant de commencer quoi que ce soit !. Ces dernières devraient en effet être publiées la semaine prochaine ! D'ailleurs, Apple annonce les dates officielles de lancement :Comme à son habitude,, il faudra donc patienter le temps que nous les installions afin de découvrir d'éventuelles nouveautés (mais a priori elles ne devraient comporter que des correctifs). Notons que les fonctions d'Apple Intelligence sont testées dans des bêtas différentes : iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS 15.1. Les nouveautés liées à l'IA ne seront pas de la partie pour le lancement de l'iPhone 16.. Il faudra sans doute patienter, car il n’est pas rare de ne même plus avoir accès à notre compte développer (ça bouchonne un peu plus certains soirs).