Les boutiques alternatives sur iPad sont en approche

Photo : Test Game sur Youtbe

Un tournant pour iPadOS

C'est quoi déjà le DMA ?

Fortnite sur iOS est déjà disponible

Un écosystème vraiment plus ouvert

Mais pourquoi ce changement soudain ? En avril dernier, l’UE a décidé de classer iPadOS comme une « plateforme de services essentielle ». Autrement dit, Apple n’avait pas le choix, il fallait s’adapter. Et même si Cupertino a d’abord tenté de faire valoir qu’iPadOS ne comptait pas assez d’utilisateurs pour être concerné, Bruxelles n’a pas lâché l’affaire. Résultat, six mois plus tard,avec la possibilité pour nous, utilisateurs européens, d’installer des apps comme bon nous semble. Sympa, non ? Ça nous consolera presque de l’absence d’Apple Intelligence dans iOS 18 eu Europe.Pour rappel, le Digital Markets Act (DMA) , c’est le coup de pied dans la fourmilière des géants du numérique que l’Europe leur inflige ! En gros, cette législation vise à. Ces mastodontes du web, comme Apple ou Google, doivent maintenant jouer plus fair-play. Résultat ? Les utilisateurs peuvent installer des apps depuis d’autres sources que les boutiques officielles et même virer les applications préinstallées dont on ne veut pas.Alors, qu’est-ce que ça change concrètement ? Eh bien, dès lundi, des boutiques comme. Vous pourrez donc installer des applications qui étaient jusqu’ici inaccessibles sur l’App Store, comme l’émulateur Delta ou même rejouer à Fortnite sur un écran plus grand que votre iPhone. Et ce n’est qu’un début, car d’autres boutiques pourraient bientôt voir le jour.En plus des boutiques alternatives, iPadOS 18 apporte une autre nouveauté :. Oui, fini l’obligation d’utiliser Safari (qui reste un excellent navigateur). Vous pourrez enfin choisir des alternatives, et ce n’est qu’une des nombreuses ouvertures imposées par le DMA. Pour le moment, certaines fonctionnalités, comme l’utilisation de moteurs de navigateur alternatifs, ne sont pas encore disponibles, mais ça ne saurait tarder !