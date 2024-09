Epic Games lance son App Store sur l'iPad !

Mode d'emploi pour jouer à Fortnite sur l'iPhone et l'iPad

Comme pour les magasins alternatifs sur iPhone, Apple n'allait pas proposer une installation en un clic, loin de là.Pour cela, il faudra passer par le Web,pour installer le store, puis de suivre les instructions à lettre, soit une quinzaine d'étapes avant de pouvoir l'installer sur son iPad, exactement comme sur l'iPhone (le mode d'emploi est le même pour les deux).1. Allez sur le site epic.download et cliquer sur ce bouton.Ou de scanner ce QRcode.2. La page suivante va vous bloquer et vous devrez cliquer surpour basculer sur l'app Réglages afin de valider quelques autorisations3. Une fois l'autorisation donnée (via le mot de passe ou FaceID), vous devez retourner sur le site (étape 1) pour télécharger l'app Epic Games Store. De là deux nouvelles fenêtre vont s'ouvrir et il faudra encore valider avec FaceID. Il est possible que vous tombiez sur une page vous indiquant de revenir arrière (dernière capture)4. Vous pouvez aller récupérer votre application dans la Bibliothèque d'apps et l'ouvrir. Normalement vous tombez sur les CGV à accepter (faite les défiler jusqu'à la fin si ça bloque), vous tombez sur une page d'accueil avec trois titres : Fortnite, Fall Guys et Rocket League Sideswipe. Dernière ligne : télécharger l'application et c'est parti !