Fortnite de retour sur l'iPhone grâce à l'AltStore

Fortnite à nouveau sur l'iPhone !

vilains

pour se servir

sans rémunérer équitablement les développeurs

Le parcours (payant) du combattant

Evidemment, l'opération n'est pas anodine pour Epic games, qui entend ainsi. D'ailleurs, l'éditeur ne se veut pas exclusif et a également prévu d'intégrer deux autres stores, dont les noms ne sont pas connus pour le moment.En parallèle, Tim Sweeney va donc procéder au retrait de ses différents titres desmagasins d'apps, qui profitentd'une rente au dépend de la concurrence et. Même si l’App Store et Google Play ne sont pas nommés, on voit bien l'attaque... Dans un second temps,Pour rappel, il a été le magasin d'applications alternatif sur iOS.Pour l'utiliser, il faudra effectuer un. En effet, il faudrapour avoir le lien direct de téléchargement d' AltStore de 1,80 euros (en France). Pour cela, vous aurez le choix, soit en entrant vos coordonnées, soit en passant par Apple Pay. Et surtoutEnsuite, il faudra aller dans l'application Réglages pour autoriser l'installation (deux écrans). De là, il faudra revenir dans votre navigateur et re-cliquer sur le lien de téléchargement pour avoir enfin la fenêtre de téléchargement (un écran supplémentaire), puis récupérer l'application dans la Bibliothèque d'apps (dernier écran de l'iPhone).Après ces quelques étapes fastidieuses (si ce n'est déjà fait), vous pourrez alors accéder aux applications et rejouer à Fortnite . Si vous en voulez encore, vous pourrez toujours repasser par la fenêtre de téléchargement pour vous envoyer un mail à vous-même afin d'accéder à votre profil AltStore et modifier vos informations ou récupérer votre facture.