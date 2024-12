Mon coup de gueule 2024 coûte bien trop cher

De grands espoirs pour un petit modèle

à peine plus grand qu’un Apple Pencil Pro !

Mais une grosse déception à l’arrivée

De très gros reflets en intérieur près d'une fenêtre

Son côté compact et léger en fait un appareil ultra-portable, parfait pour se glisser facilement dans un sac. En prime, il s’impose comme un excellent carnet de croquis numérique : idéal pour réaliser de petites colorisations improvisées sur un coin de table, que l’on peut ensuite peaufiner plus tard.. Celui-ci propose de nombreuses fonctions , notamment avec mes applications favorites pour le dessin, comme Procreate et Fresco. Toujours prêt à l’emploi, il est idéal pour capturer des idées ou réaliser des croquis spontanés à tout moment.Mais le but est ici de vous révéler l'objet de ma déception. Son écran, bien que compact, n’est pas équipé de la technologie ProMotion. Et pour quelqu’un habitué à un iPad Pro, comme moi, la différence est flagrante :. Cela peut réellement nuire à l’expérience, notamment pour les utilisateurs qui recherchent une précision optimale dans leurs traits.Cela dit, cette limitation est une caractéristique bien connue de l’iPad mini. On sait à quoi s’attendre en l’achetant. Cependant,À 609 euros pour le modèle de base avec 128 Go de stockage, cela reste insuffisant pour des applications gourmandes ou si vous souhaitez y stocker quelques films, photos ou vidéos.On s’approche là du tarif de certains iPad Pro reconditionnés ou même neufs en promo, qui offrent un bien meilleur rapport qualité/prix pour les créatifs. À ce prix, on aurait donc apprécié d’autres améliorations, comme une puce M1/M2, du WiFi 7, un port Thunderbolt et des capacités de stockage en hausse., bien trop onéreux au vu des maigres nouveautés proposées cette année. Apple a clairement placé la barre trop haut. Bien que son format en fasse un carnet de dessin potentiellement intéressant, le prix demandé ne le justifie tout simplement pas.Certes,Son écran daté, limité à 60 Hz, manque cruellement de fluidité, ce qui n’est plus trop acceptable pour un appareil de cette gamme. L’absence de WiFi 7 , dans une période où la connectivité avancée devient la norme, renforce l’impression d’un produit un peu à la traîne.Pour un tarif similaire, d’autres modèles d’iPad proposent des écrans de meilleure qualité, des performances supérieures et un plus grand confort d’utilisation. L’idée de l’utiliser comme carnet de croquis numérique est séduisante, mais elle est éclipsée par des concessions techniques qui ne justifient pas un tel investissement.(et c'est dommage car il tenait très bien dans mon sac).