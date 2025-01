Dernière rumeur : l’iPad 11 pourrait-il être privé d'Apple Intelligence ?

Tout est une histoire de puce

À quoi s’attendre pour l’iPad 11 ?

Selon un compte sur X -assez réputé pour la fiabilité de ses informations sur iOS-,Cette dernière est utilisée dans l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 Pro Max, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus., qui avait évoqué l’intégration de la puce A17 Pro et de 8 Go de RAM, les spécifications minimales pour la compatibilité avec Apple Intelligence. Si cela s'avérait exact, l’iPad 11 pourrait disposer de la puce A16 et de 6 Go de RAM, ce qui l'exclurait des fonctionnalités d’IA (de Cupertino).Cela soulèverait également des questions : Apple pourrait-il revoir à la baisse les exigences matérielles d’Apple Intelligence ou choisir de ne pas intégrer cette technologie dans son iPad d’entrée de gamme ? Entendrait-elle maintenir une tablette moins chère (et donc sans l'accès à son IA) ?L’ajout de nouvelles options de couleurs pourrait également être au programme. Pour rappel l'iPad dispose déjà d'un port USB-C, mais il pourrait avoir une vitesse accrue de transfert de données.L'iPad 10 est doté de la puce A14 vieillissante de l'iPhone 12. Si elle entend doter l'iPad 11 de l'IA, il faudra donc(contre 4 Go actuellement). Côté prix, il n'y a eu aucune rumeur pour le moment concernant l'iPad 11. Aussi Apple pourrait tout à fait rester dans la même gamme de tarifs. EnfinSelon Mark Gurman, les nouveaux accessoires d’iPad devraient inclureavec des touches rétro-éclairées et une frappe plus courte. Conçu pour répondre aux attentes des professionnels, cet accessoire intégrera un trackpad plus précis, avec un repose-poignets en aluminium, des touches de fonctions et des options de connectivité améliorées via Bluetooth 5.3.