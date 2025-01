Le lancement de l’iPhone SE 4 et de l’iPad 11 se rapproche !

Des lancements un peu en retard ?

si tout se passe comme prévu

sortie imminente

Qu'attendre de l'iPhone SE 4 ? (enfin de l'iPhone 16E ?)

Qu'attendre de l'iPad 11 ?

sûrement fort cher

Pour Mark Gurman, c'est. Pour rappel, les rumeurs initiales évoquaient une, ce qui semblait assez saugrenue par rapport aux habitudes d'Apple et à cette période de l'année assez ralentie en Asie du fait du nouvel an lunaire.Il pourrait même changer de nom pour devenir l' iPhone 16E (dont la graphie serait encore à déterminer).Ce nouveau modèle pourrait adopter une esthétique plus moderne, inspirée de l'iPhone 14, voire de l'iPhone 16 avec un écran de 6,1 pouces bord à bord. D'après les supposés fichier CAO, il serait le plus grand iPhone SE jamais conçu.En effet, Apple avait déjà tué l'iPhone mini et s'apprête à faire de même avec le plus petit form factor -ce qui est fort dommage. En effet de nombreux clients adoraient ce format, tellement pratique tenant sans souci dans la poche !Cette génération devrait être la première à abandonner le bouton Home et Touch ID, pour. Il serait doté d'un, avec une caméra unique à l'arrière. Il serait doté d'une nouvelle(celle de l'iPhone 16 ?), associée à(optimisée pour Apple Intelligence). Enfin, il intègrerait le. Le bouton Action, introduit sur les iPhone 15 Pro, reste une inconnue pour ce modèle.Apple pourrait également revoir sa stratégie tarifaire pour positionner l’iPhone SE 4 comme une alternative plus compétitive face aux téléphones Android de milieu de gamme.. Ce dernier serait justifié par des améliorations significatives (IA, RAM, appareil photo, taille).Pour ce futur modèle,. Elle pourrait toutefois ajouter de nouvelles couleurs actuelles. Pour rappel l'iPad dispose déjà d'un port USB-C mais il pourrait avoir une vitesse de transfert de données plus rapide....L'iPad 10 est doté d'une puce A14 (celle de l'iPhone 12) qui commence à dater un peu. Si elle entend doter l'iPad 11 de l'IA,. De même, Mark Gurman a évoqué la possibilité d'un nouvel accessoire de type Magic Keyboardpour l'iPad et/ou l'iPad Air, qui devrait sortir d'ici la mi-2025.Côté prix, il n'y a eu aucune rumeur pour le moment concernant l'iPad 11. Aussi. Pour le stockage, on croise les doigts pour oublier les 64 Go et passer à 128 Go de stockage.