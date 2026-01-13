Surprise, Pixelmator Pro arrive sur iPad !

Une expérience pensée pour l’iPad et l’Apple Pencil

Qu'en penser ?



Avec cette arrivée sur iPad, Pixelmator Pro devient un pilier central de l’offre créative d’Apple, renforçant l’ambition de la marque de faire de ses tablettes de véritables stations de création professionnelle. Bien évidemment il est difficile de ne pas remarquer la volonté d'Apple ici de proposer un outil concurrent, polyvalent et fiable face à la suite Adobe et à Photoshop. Dans tous les cas, on a hâte de tester tout cela très rapidement.

(ouf). L’application inaugure, avec des commandes optimisées pour le doigt et une prise en charge complète de l’Apple Pencil. Dessin, peinture, retouche ou composition graphique deviennent plus naturels grâce à une large collection de pinceaux sensibles à la pression et à l’inclinaison.(surtout Apple Pencil 2 et Apple Pencil Pro), notamment via des fonctionnalités avancées comme le, permettant aux artistes de travailler au pixel près, même sur des projets complexes.Les créateurs disposent d’une barre latérale de calques complète, capable de gérer images, formes, textes et même vidéos. Les outils de sélection intelligents facilitent l’isolement précis de zones spécifiques, tandis que les masques bitmap et vectoriels avancés offrent un contrôle fin sur chaque élément du design.L’application s’appuie également sur lpour proposer des fonctionnalités dopées à l’intelligence embarquée d’Apple, comme Super résolution pour améliorer la qualité des images, Supprimer le banding pour éliminer les artefacts de compression ou encore le Recadrage automatique, qui suggère des compositions optimales.Les projets Pixelmator Pro se synchronisent pour permettre, répondant aux besoins des créateurs nomades comme des professionnels en studio. Cette approche s’inscrit parfaitement dans la philosophie d’Apple Creator Studio, qui vise à proposer un écosystème créatif cohérent, unifié et accessible par abonnement.Apparemment,(à partir de 12,99 euros par mois ou 129 euros l'année) et Apple ne précise pas encore si on pourra l'utiliser indépendamment....Celui-ci permet de modeler et transformer librement les calques, tout en donnant accès à une collection de maquettes de produits générées automatiquement, un atout précieux pour les designers et les créateurs de contenus marketing.