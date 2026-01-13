Surprise, Pixelmator Pro arrive sur iPad !
Par Laurence - Publié le
En marge du lancement de Creator Studio, Apple en a profité pour annoncer l'arrivée de Pixelmator Pro sur iPad. Jusqu’à présent réservé au Mac, cette évolution stratégique (qui arrive à moins de deux semaines des résultats et de l'assemblée annuelle des actionnaires d'Apple) vise à démocratiser l’édition d’images professionnelle sur tablette, tout en capitalisant sur les puces Apple Silicon et les avancées d’iPadOS.
Une expérience pensée pour l’iPad et l’Apple Pencil
Pixelmator Pro pour iPad ne se contente pas d’un simple portage (ouf). L’application inaugure un espace de travail entièrement repensé pour l’interface tactile, avec des commandes optimisées pour le doigt et une prise en charge complète de l’Apple Pencil. Dessin, peinture, retouche ou composition graphique deviennent plus naturels grâce à une large collection de pinceaux sensibles à la pression et à l’inclinaison.
La précision de l’Apple Pencil est pleinement exploitée (surtout Apple Pencil 2 et Apple Pencil Pro), notamment via des fonctionnalités avancées comme le survol, le pincement ou encore le double-tap, permettant aux artistes de travailler au pixel près, même sur des projets complexes.
Des outils professionnels, sans compromis
Pixelmator Pro sur iPad reprend donc l’ensemble des outils d’édition avancés qui ont fait le succès de la version Mac. Les créateurs disposent d’une barre latérale de calques complète, capable de gérer images, formes, textes et même vidéos. Les outils de sélection intelligents facilitent l’isolement précis de zones spécifiques, tandis que les masques bitmap et vectoriels avancés offrent un contrôle fin sur chaque élément du design.
L’application s’appuie également sur l’intégration étroite entre matériel et logiciel pour proposer des fonctionnalités dopées à l’intelligence embarquée d’Apple, comme Super résolution pour améliorer la qualité des images, Supprimer le banding pour éliminer les artefacts de compression ou encore le Recadrage automatique, qui suggère des compositions optimales.
Une continuité fluide entre Mac et iPad
Autre point clé : la possibilité de passer instantanément d’un iPad à un Mac, et inversement. Les projets Pixelmator Pro se synchronisent pour permettre un travail fluide entre les systèmes et les machines, répondant aux besoins des créateurs nomades comme des professionnels en studio. Cette approche s’inscrit parfaitement dans la philosophie d’Apple Creator Studio, qui vise à proposer un écosystème créatif cohérent, unifié et accessible par abonnement.
Apparemment, l'application est disponible dans la suite Creator Studio (à partir de 12,99 euros par mois ou 129 euros l'année) et Apple ne précise pas encore si on pourra l'utiliser indépendamment.... Notons que les abonnés à Apple Creator Studio bénéficient en outre d’un nouvel outil baptisé
Déformation, disponible sur Pixelmator Pro pour Mac et iPad. Celui-ci permet de modeler et transformer librement les calques, tout en donnant accès à une collection de maquettes de produits générées automatiquement, un atout précieux pour les designers et les créateurs de contenus marketing.
Qu'en penser ?
Avec cette arrivée sur iPad, Pixelmator Pro devient un pilier central de l’offre créative d’Apple, renforçant l’ambition de la marque de faire de ses tablettes de véritables stations de création professionnelle. Bien évidemment il est difficile de ne pas remarquer la volonté d'Apple ici de proposer un outil concurrent, polyvalent et fiable face à la suite Adobe et à Photoshop. Dans tous les cas, on a hâte de tester tout cela très rapidement.