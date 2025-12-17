Une liseuse pour Noël ? La gamme Kindle en promo à partir de 99€ : une bonne idée cadeau !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Quand l’hiver pointe le bout de son nez et que la lumière décline plus vite qu’une batterie d’iPhone un soir de mise à jour, on cherche tous un petit refuge confortable. Et avouons-le : se blottir sous un plaid avec une boisson chaude et une bonne histoire reste l’un des plus grands plaisirs de la saison. C’est précisément là qu’une liseuse révèle toute sa magie. Légère, rétro-éclairée juste ce qu’il faut, capable d’emporter une bibliothèque entière sans qu’on ait à pousser les murs du salon… elle devient rapidement l’accessoire d’hiver indispensable. Un cocon de lecture portable qui transforme chaque coin froid de la maison en petit sanctuaire littéraire.
Amazon a, au fil des ans, affiné sa gamme Kindle pour proposer une offre lisible, cohérente et adaptée à chaque profil de lecteur. En 2025, la gamme se décline en quatre modèles principaux, tous basés sur des écrans E-Ink confortables pour les yeux, avec une autonomie toujours impressionnante. Que vous soyez lecteur occasionnel ou véritable boulimique de pages, il existe aujourd’hui un Kindle calibré pour vos besoins.
Le Kindle
Le Kindle Paperwhite reste le modèle le plus équilibré. Son écran plus grand de 7 pouces, toujours en 300 ppi, bénéficie de la technologie E Ink Carta 1300, offrant un contraste amélioré et un rafraîchissement plus fluide. Il résiste à l’eau (IPX8), propose une autonomie monstrueuse (jusqu’à 12 semaines) et se décline en version Signature Edition, qui ajoute la recharge sans fil Qi et un capteur de luminosité automatique. C’est le Kindle à conseiller les yeux fermés à la majorité des lecteurs.
La nouveauté marquante de cette année est sans doute le Kindle Colorsoft. Premier Kindle à écran couleur (E-Ink Kaleido 3), il s’adresse aux amateurs de BD, de livres jeunesse ou de magazines illustrés. Son écran 7 pouces affiche du texte en 300 ppi et les couleurs en 150 ppi. Si ce modèle vous intéresse, vous pouvez consulter notre test dédié afin d'en apprendre davantage.
Enfin, le Kindle Scribe, avec son immense écran 10,2 pouces et son stylet actif, cible les lecteurs-navigateurs, les étudiants ou les pros qui veulent annoter, griffonner ou tout simplement lire confortablement. Il a reçu plusieurs mises à jour logicielles permettant d’écrire directement dans les livres, d’exporter ses notes et même de générer automatiquement des sommaires manuscrits.
Au-delà des spécificités de chaque modèle, l’intérêt d’une liseuse comme le Kindle reste constant : lire sans distractions, dans un confort visuel optimal. L’écran mat E-Ink ne fatigue pas les yeux, même en plein soleil. L’autonomie se compte en semaines, voire en mois. L’espace de stockage permet d’embarquer des milliers de livres dans quelques centaines de grammes. Et surtout, une liseuse vous reconnecte à l’essentiel : le texte, sans notifications, sans applications. C’est un objet qui ralentit le rythme, recentre l’attention, et rend à la lecture son intimité. Un vrai luxe numérique.
Pourquoi acheter un Kindle ?
