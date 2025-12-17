Une liseuse pour Noël ? La gamme Kindle en promo à partir de 99€ : une bonne idée cadeau !

Pourquoi acheter un Kindle ?

Amazon a, au fil des ans, affiné sa gamme Kindle pour proposer. En 2025, la gamme se décline en quatre modèles principaux, tous basés sur des écrans E-Ink confortables pour les yeux, avec une autonomie toujours impressionnante. Que vous soyez lecteur occasionnel ou véritable boulimique de pages, il existe aujourd’hui un Kindle calibré pour vos besoins.Le Kindle, redessiné en 2024, est la porte d’entrée idéale dans l’univers des liseuses. Avec son écran 6 pouces à 300 ppi, un port USB‑C, 16 Go de stockage et un poids plume, il coche l’essentiel. Compact, rapide et désormais disponible dans une finition matcha assez réussie,Le Kindle Paperwhite reste le modèle le plus équilibré. Son écran plus grand de 7 pouces, toujours en 300 ppi, bénéficie de la technologie E Ink Carta 1300, offrant un contraste amélioré et un rafraîchissement plus fluide. Il résiste à l’eau (IPX8),(jusqu’à 12 semaines) et se décline en version Signature Edition, qui ajoute la recharge sans fil Qi et un capteur de luminosité automatique.La nouveauté marquante de cette année est sans doute le Kindle Colorsoft.(E-Ink Kaleido 3), il s’adresse aux amateurs de BD, de livres jeunesse ou de magazines illustrés. Son écran 7 pouces affiche du texte en 300 ppi et les couleurs en 150 ppi. Si ce modèle vous intéresse,Enfin, le Kindle Scribe,. Il a reçu plusieurs mises à jour logicielles permettant d’écrire directement dans les livres, d’exporter ses notes et même de générer automatiquement des sommaires manuscrits.Au-delà des spécificités de chaque modèle, l’intérêt d’une liseuse comme le Kindle reste constant :L’espace de stockage permet d’embarquer des milliers de livres dans quelques centaines de grammes. Et surtout, une liseuse vous reconnecte à l’essentiel : le texte, sans notifications, sans applications. C’est un objet qui ralentit le rythme, recentre l’attention, et rend à la lecture son intimité. Un vrai luxe numérique.