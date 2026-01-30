Google rend bien plus intéressante sa Pixel Tablet !

On en dit quoi ?



C'est un geste sympathique de la part de Google, discret mais qui sera bien pratique pour les utilisateurs de ce produit, et puis surtout ça envoie un signal positif : acheter un produit Google, même de niche, ne veut pas dire se retrouver orphelin au bout de deux ans. On espère maintenant que Google va vraiment proposer 7 ans de suivi sur tous ses produits, et qu'ils reviendront rapidement sur le marché des tablettes.