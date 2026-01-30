Google rend bien plus intéressante sa Pixel Tablet !
Par Vincent Lautier - Publié le
C'est une bonne surprise pour les utilisateurs de l'excellente Pixel Tablet de chez Google. Son support logiciel vient d'être discrètement étendu de deux ans, il est donc désormais de 5 ans, ce qui devrait lui permettre de recevoir les mises à jour d'Android jusqu'en 2028.
C'est 9to5Google qui a repéré le changement, qui s'est fait en toute discrétion. Pas de billet de blog, aucun communiqué de presse, Google a juste changé le chiffre sur la page de support des appareils Pixel. À la base la tablette devait terminer son cycle de mises à jour avec Android 16, finalement elle aura droit à deux versions de plus. Les mises à jour trimestrielles, à savoir les Pixel Drops, vont aussi perdurer deux ans de plus.
Après l'abandon du projet Pixel Tablet 2, ça montre quand même que Google ne veut pas complètement abandonner ses clients, ni le secteur des tablettes Android. On peut donc espérer que la marque, en maintenant les mises à jour et les équipes sur ces projets, prépare l'avenir.
Pour la petite histoire, il y a deux ans, Google avait aussi rallongé le support des Pixel 6, 7, et Pixel Fold. Eux aussi étaient passés à cinq années de mises à jour de l'OS. D'ailleurs pour les Pixel 8 et supérieurs, c'est désormais 7 ans de support qui est proposé. On comprend bien l'idée ici, faire aussi bien qu'Apple et ses mises à jour qui s'étendent sur la durée, que ça soit sur les iPhone ou les iPad.
La Pixel Tablet recevra donc, on l'a dit, des mises à jour Android et des correctifs de sécurité jusqu'en juin 2028. Soit cinq ans jour pour jour depuis sa sortie. Pour ceux qui hésiteraient à en acheter une aujourd'hui, si vous en croisez une en promotion ou à un bon prix d'occasion, ça peut carrément valoir le coup, c'est vraiment un bon produit.
C'est un geste sympathique de la part de Google, discret mais qui sera bien pratique pour les utilisateurs de ce produit, et puis surtout ça envoie un signal positif : acheter un produit Google, même de niche, ne veut pas dire se retrouver orphelin au bout de deux ans. On espère maintenant que Google va vraiment proposer 7 ans de suivi sur tous ses produits, et qu'ils reviendront rapidement sur le marché des tablettes.
Deux ans de rab, discrètement
Un alignement sur toute la gamme Pixel ?
On en dit quoi ?
