Siri 2.0 versus Gemini Personal Intelligence, quelles différences ?

La bêta de Gemini Personal Intelligence est disponible dès maintenant pour les abonnés Google AI Pro et Ultra aux États-Unis, sur Android, iOS et le web. Un déploiement international et une arrivée sur l’offre gratuite sont prévus ultérieurement, tout comme une intégration à la recherche Google. Mais forcément cette description n'est pas sans rappeler Siri 2.0 qui de plus est sera porté par... Gemini ! Serait-on face à une guerre des clones en attendant qu'Apple puisse enfin fournir sa propre IA ?

Concrètement,(Search, Shopping, Maps, Flights, Hotels…). Il s'agit de fournir des, capables de croiser plusieurs sources personnelles pour aller bien au-delà d’un simple chatbot conversationnel.Google donnesuivant :. Autre cas, Gemini est capable de retrouver un numéro de plaque d’immatriculation directement à partir d’une photo stockée dans Google Photos, ou d’identifier la finition exacte du véhicule via des emails.Notons que Gemini affiche désormais songrâce à un bouton, enL’utilisateur peut ainsi vérifier, corriger ou relancer une réponse sans personnalisation, voire utiliser des conversations temporaires.. Personal Intelligence est, et l’utilisateur choisit précisément quelles applications connecter. Surtout, Google affirme que Gemini ne s’entraîne pas directement sur le contenu de Gmail ou de Google Photos.Les données personnelles sont uniquement consultées pour produire la réponse, tandis que l. L’entreprise met aussi en avant un avantage clé. En effet, cAu-delà des questions pratiques,: livres, séries, vêtements, voyages ou idées de week-end. Gemini peut aussi suggérer des loisirs, des surprises, voire proposer des pistes de reconversion professionnelle, en s’appuyant sur les habitudes et centres d’intérêt détectés.tandis que Google reconnaît que l’IA peut parfois sur-interpréter certains signaux. L’exemple donné est révélateur : de nombreuses photos sur un golf peuvent amener Gemini à penser que l’utilisateur adore ce sport… alors qu’il accompagne simplement son enfant. Dans ce cas, l’utilisateur est invité à corriger l’IA.