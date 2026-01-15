Siri 2.0 versus Gemini Personal Intelligence, quelles différences ?
personnel, proactif et puissant. Après le partenariat révélé avec Apple, la firme lance en bêta une fonctionnalité baptisée Personal Intelligence au sein de Gemini, permettant à son IA de s’appuyer sur les données déjà stockées dans l’écosystème Google pour affiner et personnaliser ses réponses. Et franchement le détail n'est pas sans rappeler quelque chose...
Une personnalisation poussée
Concrètement, Gemini peut désormais exploiter des informations issues de Gmail, Google Calendar, Drive, mais aussi Google Photos, l’historique YouTube, ainsi que les services de recherche (Search, Shopping, Maps, Flights, Hotels…). Il s'agit de fournir des réponses contextualisées, capables de croiser plusieurs sources personnelles pour aller bien au-delà d’un simple chatbot conversationnel.
Google donne l'exemple suivant : en demandant à Gemini la taille des pneus d’un monospace Honda, l’assistant ne se contente pas de fournir une donnée technique. Il propose plusieurs options adaptées à l’usage du foyer, en tenant compte de voyages familiaux détectés dans Google Photos, et compare prix et avis. Autre cas, Gemini est capable de retrouver un numéro de plaque d’immatriculation directement à partir d’une photo stockée dans Google Photos, ou d’identifier la finition exacte du véhicule via des emails.
Notons que Gemini affiche désormais son raisonnement grâce à un bouton
Answer now, en indiquant quelles sources personnelles ont été utilisées. L’utilisateur peut ainsi vérifier, corriger ou relancer une réponse sans personnalisation, voire utiliser des conversations temporaires.
Quid de la Confidentialité ?
Face aux inquiétudes évidentes, Google insiste sur plusieurs garde-fous. Personal Intelligence est désactivée par défaut, et l’utilisateur choisit précisément quelles applications connecter. Surtout, Google affirme que Gemini ne s’entraîne pas directement sur le contenu de Gmail ou de Google Photos.
Les données personnelles sont uniquement consultées pour produire la réponse, tandis que l’entraînement des modèles se fait sur des prompts et réponses préalablement filtrés et anonymisés. L’entreprise met aussi en avant un avantage clé. En effet, ces données étant déjà hébergées chez Google, elles n’ont pas besoin d’être envoyées vers des services tiers pour activer la personnalisation.
Au-delà des questions pratiques, Personal Intelligence se montre particulièrement à l’aise dans les recommandations personnalisées : livres, séries, vêtements, voyages ou idées de week-end. Gemini peut aussi suggérer des loisirs, des surprises, voire proposer des pistes de reconversion professionnelle, en s’appuyant sur les habitudes et centres d’intérêt détectés.
Un onglet
For youfait son apparition pour proposer des prompts personnalisés, tandis que Google reconnaît que l’IA peut parfois sur-interpréter certains signaux. L’exemple donné est révélateur : de nombreuses photos sur un golf peuvent amener Gemini à penser que l’utilisateur adore ce sport… alors qu’il accompagne simplement son enfant. Dans ce cas, l’utilisateur est invité à corriger l’IA.
Qu'en penser ?
La bêta de Gemini Personal Intelligence est disponible dès maintenant pour les abonnés Google AI Pro et Ultra aux États-Unis, sur Android, iOS et le web. Un déploiement international et une arrivée sur l’offre gratuite sont prévus ultérieurement, tout comme une intégration à la recherche Google. Mais forcément cette description n'est pas sans rappeler Siri 2.0 qui de plus est sera porté par... Gemini ! Serait-on face à une guerre des clones en attendant qu'Apple puisse enfin fournir sa propre IA ?