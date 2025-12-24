Google se fait une petite folie pour sécuriser l’énergie de ses data centers IA

Qu'en penser ?



Ce rachat illustre une tendance de fond : les géants du numérique ne se contentent plus d’acheter de l’énergie, ils cherchent désormais à la produire et à la contrôler. À mesure que l’IA se généralise, la capacité à alimenter des infrastructures colossales de manière fiable et durable pourrait bien devenir un facteur déterminant de leadership technologique. Avec cette opération à plusieurs milliards de dollars, Google a bien compris que la bataille de l’IA se gagne aussi sur les réseaux électriques.