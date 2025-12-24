Google se fait une petite folie pour sécuriser l’énergie de ses data centers IA
Par Laurence - Publié le
La course à l’intelligence artificielle ne se joue pas seulement sur les algorithmes et les semi-conducteurs. Elle se joue aussi, et de plus en plus, sur le terrain de l’électricité. Google vient d’en faire une démonstration éclatante en annonçant le rachat d’Intersect Power pour 4,75 milliards de dollars, renforçant ainsi massivement son arsenal énergétique.
À l’instar de ses rivaux OpenAI, Microsoft ou Amazon, Google investit des sommes colossales pour développer et exploiter des modèles d’IA toujours plus gourmands en calcul. Or, derrière chaque modèle génératif, chaque requête et chaque entraînement massif, se cachent des data centers énergivores, fonctionnant en continu.
Assurer un approvisionnement stable, prévisible et décarboné est devenu un enjeu stratégique. En mettant la main sur Intersect Power, Google fait le choix de sécuriser directement une partie de sa production d’énergie, plutôt que de dépendre uniquement du marché.
Fondée aux États-Unis, Intersect Power s’est spécialisée dans le développement et l’exploitation de grandes centrales solaires photovoltaïques, principalement à l’échelle industrielle. Mais l’entreprise ne se limite pas à la production d’électricité verte.
Son autre atout majeur réside dans le stockage d’énergie par batteries, un élément crucial pour pallier l’intermittence du solaire et garantir une alimentation constante — précisément ce dont les data centers ont besoin. Ce positionnement hybride production + stockage fait d’Intersect Power un partenaire idéal pour des infrastructures critiques comme celles dédiées à l’IA.
Google communique depuis des années sur son ambition de fonctionner à 100 % avec de l’énergie sans carbone. Mais cette acquisition dépasse largement le simple affichage environnemental. Elle a d'ailleurs fait plusieurs investissement dans le nucléaire cette année.
En internalisant une partie de sa chaîne énergétique, Google réduit son exposition aux fluctuations des prix de l’électricité, sécurise l’expansion future de ses data centers IA, renforce son avantage compétitif face à des concurrents confrontés aux mêmes contraintes, et anticipe d’éventuelles tensions réglementaires ou énergétiques. Car l’énergie devient ainsi une ressource stratégique au même titre que les puces ou les talents.
Ce rachat illustre une tendance de fond : les géants du numérique ne se contentent plus d’acheter de l’énergie, ils cherchent désormais à la produire et à la contrôler. À mesure que l’IA se généralise, la capacité à alimenter des infrastructures colossales de manière fiable et durable pourrait bien devenir un facteur déterminant de leadership technologique. Avec cette opération à plusieurs milliards de dollars, Google a bien compris que la bataille de l’IA se gagne aussi sur les réseaux électriques.
L’IA, un gouffre énergétique assumé
À l’instar de ses rivaux OpenAI, Microsoft ou Amazon, Google investit des sommes colossales pour développer et exploiter des modèles d’IA toujours plus gourmands en calcul. Or, derrière chaque modèle génératif, chaque requête et chaque entraînement massif, se cachent des data centers énergivores, fonctionnant en continu.
Assurer un approvisionnement stable, prévisible et décarboné est devenu un enjeu stratégique. En mettant la main sur Intersect Power, Google fait le choix de sécuriser directement une partie de sa production d’énergie, plutôt que de dépendre uniquement du marché.
Intersect Power, un acteur clé des énergies renouvelables
Fondée aux États-Unis, Intersect Power s’est spécialisée dans le développement et l’exploitation de grandes centrales solaires photovoltaïques, principalement à l’échelle industrielle. Mais l’entreprise ne se limite pas à la production d’électricité verte.
Son autre atout majeur réside dans le stockage d’énergie par batteries, un élément crucial pour pallier l’intermittence du solaire et garantir une alimentation constante — précisément ce dont les data centers ont besoin. Ce positionnement hybride production + stockage fait d’Intersect Power un partenaire idéal pour des infrastructures critiques comme celles dédiées à l’IA.
Un mouvement stratégique, au-delà du discours écologique
Google communique depuis des années sur son ambition de fonctionner à 100 % avec de l’énergie sans carbone. Mais cette acquisition dépasse largement le simple affichage environnemental. Elle a d'ailleurs fait plusieurs investissement dans le nucléaire cette année.
En internalisant une partie de sa chaîne énergétique, Google réduit son exposition aux fluctuations des prix de l’électricité, sécurise l’expansion future de ses data centers IA, renforce son avantage compétitif face à des concurrents confrontés aux mêmes contraintes, et anticipe d’éventuelles tensions réglementaires ou énergétiques. Car l’énergie devient ainsi une ressource stratégique au même titre que les puces ou les talents.
Qu'en penser ?
Ce rachat illustre une tendance de fond : les géants du numérique ne se contentent plus d’acheter de l’énergie, ils cherchent désormais à la produire et à la contrôler. À mesure que l’IA se généralise, la capacité à alimenter des infrastructures colossales de manière fiable et durable pourrait bien devenir un facteur déterminant de leadership technologique. Avec cette opération à plusieurs milliards de dollars, Google a bien compris que la bataille de l’IA se gagne aussi sur les réseaux électriques.