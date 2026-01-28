Il y a 16 ans, Steve Jobs dévoilait l'iPad

Seize ans plus tard, toujours à part



Avec le recul, l’iPad n’a pas (encore) remplacé le Mac, ni rendu l’iPhone obsolète. Mais il a imposé une troisième voie, unique, qui continue d’évoluer. À l’heure où Apple mise sur la puissance de ses puces maison et sur l’intégration de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle, l’iPad reste fidèle à l’intuition de Steve Jobs : proposer une informatique plus directe, plus tactile et plus personnelle. Seize ans après sa présentation, le pari semble toujours tenu.