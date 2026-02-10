Tournoi des Six Nations : l’équipe d’Angleterre s’appuie sur l’iPad et le Mac pour gagner
Par Laurence - Publié le
À l’occasion du Tournoi des Six Nations, Apple dévoile une nouvelle vidéo montrant comment l’équipe d’Angleterre de rugby utilise iPad et Mac pour analyser les matchs en temps réel et ajuster sa stratégie directement depuis le bord du terrain.
Au cœur de cette démonstration, Joe Lewis (qui occupe les fonctions de Senior Team Analyst au sein d'England Rugby), détaille le dispositif mis en place les jours de match. Et c'est digne d'une opération militaire !
Côté cerveaux, deux analystes, cinq coachs et sept ordinateurs portables travaillent de concert, connectés à plusieurs flux vidéo et à des milliers de points de données. Chaque action est scrutée : le nombre de courses ballon en main, l'efficacité des percées, les mètres gagnés, ou encore les plaquages réussis ou ceux manqués.
Au delà de l'aspect tech, il s'agit véritablement de transformer instantanément ces informations brutes en enseignements exploitables. Les séquences vidéos sont découpées, annotées et partagées quasi immédiatement avec le staff, mais aussi avec les joueurs, notamment via des iPad disposés sur le banc de touche. Ces derniers servent à attirer l’attention sur des situations précises, corriger des placements ou ajuster une consigne tactique sans attendre la fin du match.
La vidéo insiste sur l’écosystème mis en place : tous les Mac utilisés par les analystes sont interconnectés, garantissant une circulation fluide de l’information. Ce qui est analysé en tribune est instantanément transmis au banc, puis au vestiaire. Apple montre ainsi comment ses outils s’intègrent dans un environnement où chaque seconde compte, notamment lors de la mi-temps, période cruciale où le staff doit briefer les joueurs sous forte contrainte de temps.
Les images tournées dans les vestiaires illustrent cette pression : en quelques minutes, les analystes présentent des clips ciblés, appuyés par des données visuelles claires, pour influencer directement les décisions prises pour la seconde période.
Même pour ceux qui ne suivent pas le rugby, la campagne Apple at Play offre un aperçu intéressant des coulisses du sport de haut niveau et de la manière dont la technologie façonne désormais la prise de décision.
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la firme positionne l’iPad comme un outil universel d’analyse sportive, aussi bien pour les sports collectifs qu'individuels, du haut niveau professionnel jusqu’au monde universitaire : natation, football, baseball, F1...
Même si le but est aussi de promouvoir ses produits, Cupertino montre comment Mac et iPad peuvent devenir des outils stratégiques, capables de gérer de lourds volumes de données, de la vidéo en direct et des échanges rapides dans des contextes ultra-exigeants.
Des données en direct pour ajuster la stratégie sur le terrain
Au cœur de cette démonstration, Joe Lewis (qui occupe les fonctions de Senior Team Analyst au sein d'England Rugby), détaille le dispositif mis en place les jours de match. Et c'est digne d'une opération militaire !
Côté cerveaux, deux analystes, cinq coachs et sept ordinateurs portables travaillent de concert, connectés à plusieurs flux vidéo et à des milliers de points de données. Chaque action est scrutée : le nombre de courses ballon en main, l'efficacité des percées, les mètres gagnés, ou encore les plaquages réussis ou ceux manqués.
Au delà de l'aspect tech, il s'agit véritablement de transformer instantanément ces informations brutes en enseignements exploitables. Les séquences vidéos sont découpées, annotées et partagées quasi immédiatement avec le staff, mais aussi avec les joueurs, notamment via des iPad disposés sur le banc de touche. Ces derniers servent à attirer l’attention sur des situations précises, corriger des placements ou ajuster une consigne tactique sans attendre la fin du match.
Une coordination totale entre Mac et iPad
La vidéo insiste sur l’écosystème mis en place : tous les Mac utilisés par les analystes sont interconnectés, garantissant une circulation fluide de l’information. Ce qui est analysé en tribune est instantanément transmis au banc, puis au vestiaire. Apple montre ainsi comment ses outils s’intègrent dans un environnement où chaque seconde compte, notamment lors de la mi-temps, période cruciale où le staff doit briefer les joueurs sous forte contrainte de temps.
Les images tournées dans les vestiaires illustrent cette pression : en quelques minutes, les analystes présentent des clips ciblés, appuyés par des données visuelles claires, pour influencer directement les décisions prises pour la seconde période.
Qu'en penser ?
Même pour ceux qui ne suivent pas le rugby, la campagne Apple at Play offre un aperçu intéressant des coulisses du sport de haut niveau et de la manière dont la technologie façonne désormais la prise de décision.
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la firme positionne l’iPad comme un outil universel d’analyse sportive, aussi bien pour les sports collectifs qu'individuels, du haut niveau professionnel jusqu’au monde universitaire : natation, football, baseball, F1...
Même si le but est aussi de promouvoir ses produits, Cupertino montre comment Mac et iPad peuvent devenir des outils stratégiques, capables de gérer de lourds volumes de données, de la vidéo en direct et des échanges rapides dans des contextes ultra-exigeants.