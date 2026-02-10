Tournoi des Six Nations : l’équipe d’Angleterre s’appuie sur l’iPad et le Mac pour gagner

Des données en direct pour ajuster la stratégie sur le terrain

Même pour ceux qui ne suivent pas le rugby, la campagne Apple at Play offre un aperçu intéressant des coulisses du sport de haut niveau et de la manière dont la technologie façonne désormais la prise de décision.



Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la firme positionne l’iPad comme un outil universel d’analyse sportive, aussi bien pour les sports collectifs qu'individuels, du haut niveau professionnel jusqu’au monde universitaire : natation, football, baseball, F1...



Même si le but est aussi de promouvoir ses produits, Cupertino montre comment Mac et iPad peuvent devenir des outils stratégiques, capables de gérer de lourds volumes de données, de la vidéo en direct et des échanges rapides dans des contextes ultra-exigeants.

Au cœur de cette démonstration, Joe Lewis (qui occupe les fonctions deau sein d'England Rugby),. Et c'est digne d'une opération militaire !Côté cerveaux, deux analystes, cinq coachs et sept ordinateurs portables travaillent de concert, connectés à plusieurs flux vidéo et à des milliers de points de données.: le nombre de courses ballon en main, l'efficacité des percées, les mètres gagnés, ou encore les plaquages réussis ou ceux manqués.Les séquences vidéos sont découpées, annotées et partagées quasi immédiatement avec le staff, mais aussi avec les joueurs, notamment via des iPad disposés sur le banc de touche.La vidéo insiste sur l’écosystème mis en place :. Ce qui est analysé en tribune est instantanément transmis au banc, puis au vestiaire. Apple montre ainsi comment ses outils s’intègrent, notamment lors de la mi-temps, période cruciale où le staff doit briefer les joueurs sous forte contrainte de temps.: en quelques minutes, les analystes présentent des clips ciblés, appuyés par des données visuelles claires, pour influencer directement les décisions prises pour la seconde période.