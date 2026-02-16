Pourquoi Apple pourrait freiner l’évolution de l’iPad Pro dans les années à venir
Apple pourrait bien lever le pied sur l’évolution de l’iPad Pro. Selon une source réputée de la scène chinoise, la tablette haut de gamme de Cupertino ne bénéficierait plus de refonte significative avant longtemps, malgré son positionnement premium et son tarif élevé.
Le leaker Instant Digital, actif sur Weibo et déjà fiable par le passé, affirme qu’Apple n’envisage pas de mise à jour majeure de l’iPad Pro sur plusieurs années. La raison serait liée au coût élevé de l’écran OLED introduit récemment et un retour commercial jugé décevant après la dernière refonte.
En 2024, Apple avait profondément revu l’iPad Pro, et ce, pour la première fois depuis 2018. Nouveau design, passage à l’OLED, châssis affiné et repositionnement encore plus haut de gamme : tout semblait réuni pour relancer la dynamique du produit. Mais selon cette source, cette transformation n’aurait pas entraîné de croissance significative des ventes.
Le problème principal viendrait du coût de production (et forcément du prix supporté par l'utilisateur...). Les dalles OLED utilisées sur l’iPad Pro resteraient chères à fabriquer, sans perspective de baisse rapide. Dans ce contexte, Apple n’aurait aucun intérêt économique à pousser plus loin le curseur du design, notamment avec des bordures ultra-fines similaires à celles proposées par certains concurrents Android sur le segment premium.
Cela ne signifie pas pour autant que l’iPad Pro serait totalement figé. Apple devrait continuer à faire évoluer la gamme à un rythme régulier, mais sans bouleversement. Après l’ajout de la puce M5 en octobre 2025 et quelques améliorations de connectivité, les prochaines évolutions resteraient essentiellement internes.
L’iPad Pro devrait ainsi accueillir une puce M6 à l’horizon fin 2026 ou courant 2027. Il pourrait également bénéficier d’un système de refroidissement par chambre à vapeur, similaire à celui attendu sur l’iPhone 17 Pro, afin de mieux encaisser les charges prolongées liées aux usages professionnels.
En filigrane, ce choix illustre peut-être une réalité plus large : l’iPad Pro aurait atteint une forme de maturité. Performances largement suffisantes, écran de très haute qualité et positionnement déjà maximal dans la gamme… Apple pourrait désormais préférer concentrer ses efforts sur d’autres segments plus porteurs, comme l’entrée de gamme ou les appareils hybrides.
À ce stade, aucune autre rumeur n’évoque de changement structurel pour l’iPad Pro. Ainsi, la tablette la plus ambitieuse d’Apple pourrait donc rester quasi inchangée sur le plan matériel pendant plusieurs années — un signal fort sur l’état actuel du marché des tablettes haut de gamme.
Une refonte coûteuse… sans effet notable sur les ventes
Des évolutions techniques… mais sans grande révolution
Qu'en penser ?
