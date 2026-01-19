iPhone 18 Pro : Jon Prosser montre le nouveau design supposé en vidéo
Par Vincent Lautier - Publié le
Le leaker Jon Prosser, toujours poursuivi par Apple, vient de publier une vidéo complète de l'iPhone 18 Pro. Au programme : Face ID sous l'écran, nouvelle caméra et couleurs inédites.
Jon Prosser n'a visiblement pas froid aux yeux. Malgré le procès qu'Apple lui a intenté en juillet dernier pour avoir leaké iOS 26, le YouTuber de Front Page Tech récidive avec une vidéo détaillée de l'iPhone 18 Pro. Et autant dire que les changements annoncés risquent de faire parler. Le plus visible concerne l'écran : Apple passerait enfin au Face ID sous la dalle. Fini le pilule qui trône au milieu, place à un simple poinçon pour la caméra frontale. Surprise, ce petit trou serait placé dans le coin supérieur gauche et non au centre. La Dynamic Island resterait quand même présente côté logiciel.
Côté caméra, Prosser évoque l'arrivée d'une ouverture variable sur le capteur principal. Un système mécanique qui permettrait de contrôler physiquement l'entrée de lumière et la profondeur de champ, là où la concurrence se contente souvent de solutions logicielles. Cette fonction pourrait être réservée au Pro Max, histoire de différencier les deux modèles. Le bouton Camera Control serait aussi revu, abandonnant la détection capacitive pour un simple mécanisme à pression, ce qui ne serait pas un mal. Sous le capot, on retrouverait la puce A20 Pro gravée en 2nm et le modem C2 maison d'Apple, qui signerait la fin de la dépendance à Qualcomm.
La vidéo montre aussi trois coloris en cours de test : bordeaux, marron et violet. Ces teintes viendraient s'ajouter aux classiques argent, orange et bleu déjà mentionnés dans de précédentes fuites. Apple semble vouloir étoffer sa palette, même si rien ne garantit que toutes ces options atteindront la production finale. Côté lancement, l'iPhone 18 Pro arriverait en septembre 2026 aux côtés du Pro Max et, si l'on en croit Prosser, du premier iPhone pliable d'Apple. Un modèle qui tournerait autour de 2000 à 2500 dollars avec un écran de 7,8 pouces et seulement 9mm d'épaisseur une fois fermé.
C'est quand même assez courageux de la part de Prosser de continuer à balancer des fuites alors qu'Apple le traîne en justice. Bon, on prendra ces rendus avec des pincettes, le bonhomme ayant parfois eu des ratés. Mais l'idée d'un Face ID sous l'écran et d'une caméra dans le coin fait sens : Apple accuse un retard certain sur Android de ce côté. Reste à voir si la firme osera vraiment chambouler le design qu'elle peaufine depuis l'iPhone X.
