iPad mini 8 : OLED, puce et design… à quoi s’attendre ?
Par Laurence - Publié le
Les rumeurs s’intensifient autour de la prochaine génération d’iPad mini, qu’Apple préparerait activement en coulisses. Plus d’un an après la sortie de l’iPad mini 7, son successeur commence à se préciser à travers des fuites de code, des indiscrétions issues de la chaîne d’approvisionnement ou les analyses. Puce, écran OLED, design repensé, date de lancement et prix : tour d’horizon de ce que pourrait proposer l’iPad mini 8.
Selon des informations cachées dans le code de ses systèmes en août dernier, le futur iPad mini (de son petit nom de code J510/J511) embarquerait une puce A19 Pro. Cette dernière a déjà fait ses débuts dans l’iPhone Air et les iPhone 17 Pro.
Dans sa version la plus musclée, utilisée sur les iPhone 17 Pro et Pro Max, l’A19 Pro dispose d’un CPU à 6 cœurs et d’un GPU à 6 cœurs. L’iPhone Air, lui, se contente d’une déclinaison légèrement bridée, avec un cœur GPU en moins. Si Apple reste cohérente avec sa stratégie passée, l’iPad mini 8 devrait hériter de cette version intermédiaire, comme c’était déjà le cas avec l’A17 Pro de l’iPad mini 7.
Gravée selon le procédé N3P de TSMC (3 nm de troisième génération), l’A19 Pro promet des gains modestes en performances et en efficacité énergétique. Elle intègre un GPU à l’architecture revue, avec cache élargi, plus de mémoire et des accélérateurs neuronaux par cœur, offrant jusqu’à trois fois plus de puissance de calcul graphique. À cela s’ajoute un Neural Engine 16 cœurs, plus adapté pour les usages d’IA.
Une alternative reste néanmoins évoquée : l’adoption directe de l’A20 Pro. Une hypothèse avancée sur MacRumors, mais qui reste incertaine, l’iPad mini n’ayant pas toujours bénéficié de la toute dernière puce disponible au moment de son renouvellement.
Le passage de l’iPad mini à l’OLED semble de plus en plus probable. D’après Mark Gurman, la petite tablette pourrait même être le prochain appareil Apple à adopter cette technologie, après l’iPad Pro en 2024.
Des sources asiatiques évoquent des dalles OLED fournies par Samsung Display, actuellement en phase d’échantillonnage. L’écran pourrait passer de 8,3 à 8,7 pouces, tout en restant à confirmer sur un point clé : le taux de rafraîchissement. Avec l’arrivée du 120 Hz sur l’iPhone 17 standard, un OLED 60 Hz sur l’iPad mini 8 ferait tache, même si Apple pourrait réserver le ProMotion aux gammes supérieures.
Contrairement à l’iPad Pro, qui utilise des dalles OLED à double empilement (LTPO), l’iPad mini se contenterait d’un panneau LTPS à simple empilement, moins lumineux mais aussi moins coûteux. Un compromis logique pour contenir les prix.
Autre évolution notable : le design. Apple travaillerait sur un iPad mini sensiblement plus résistant à l’eau (oui pour s'en servir comme liseuse sur le bord de la piscine), avec un niveau de protection se rapprochant de celui de l’iPhone. Pour y parvenir, la marque aurait conçu un nouveau système de haut-parleurs reposant sur des surfaces vibrantes, supprimant les grilles traditionnelles.
Cette approche permettrait de limiter drastiquement les points d’entrée pour l’eau et la poussière, et pourrait aboutir à un iPad mini enfin doté d’une certification officielle de résistance. Plusieurs brevets déposés par Apple, dont un datant de 2014, décrivent déjà des systèmes acoustiques transformant le châssis lui-même en membrane sonore, signe que cette évolution est mûrie de longue date.
Sur le calendrier, les avis divergent. Le cabinet Omdia évoque 2027 pour l’arrivée de l’OLED sur l’iPad mini, tandis que des médias coréens parlent de 2026. Le leaker chinois, Instant Digital, avance même un lancement au second semestre 2026 au plus tôt.
De son côté, Display Supply Chain Consultants table sur un iPad mini OLED de 8,5 pouces dès 2026, suivi de l’iPad Air OLED en 2027. Un lancement conjoint de l’iPad mini 8 et de nouveaux iPad Air au premier semestre 2026 reste donc crédible.
Qui dit OLED et design plus sophistiqué dit aussi hausse des prix. Selon Mark Gurman, Apple pourrait facturer jusqu’à 100 dollars de plus pour l’iPad mini OLED. Le modèle actuel débute à 499 dollars, un positionnement déjà jugé élevé face à la concurrence.
Pour les utilisateurs à la recherche d’une option plus abordable, l’iPad 10 reste une alternative solide à partir de 329 dollars, quitte à sacrifier le format compact si caractéristique de l’iPad mini.
L'iPad mini avec son format de carnet à dessin numérique est vraiment séduisant sur le papier. Mais la dernière version était vraiment trop chère. Malheureusement il est à craindre qu'il en soit de même pour cette génération 8, qui aura toutefois le mérite de rendre la précédente plus abordable !
Un bond en performances avec la puce A19 Pro
Selon des informations cachées dans le code de ses systèmes en août dernier, le futur iPad mini (de son petit nom de code J510/J511) embarquerait une puce A19 Pro. Cette dernière a déjà fait ses débuts dans l’iPhone Air et les iPhone 17 Pro.
Dans sa version la plus musclée, utilisée sur les iPhone 17 Pro et Pro Max, l’A19 Pro dispose d’un CPU à 6 cœurs et d’un GPU à 6 cœurs. L’iPhone Air, lui, se contente d’une déclinaison légèrement bridée, avec un cœur GPU en moins. Si Apple reste cohérente avec sa stratégie passée, l’iPad mini 8 devrait hériter de cette version intermédiaire, comme c’était déjà le cas avec l’A17 Pro de l’iPad mini 7.
Gravée selon le procédé N3P de TSMC (3 nm de troisième génération), l’A19 Pro promet des gains modestes en performances et en efficacité énergétique. Elle intègre un GPU à l’architecture revue, avec cache élargi, plus de mémoire et des accélérateurs neuronaux par cœur, offrant jusqu’à trois fois plus de puissance de calcul graphique. À cela s’ajoute un Neural Engine 16 cœurs, plus adapté pour les usages d’IA.
Une alternative reste néanmoins évoquée : l’adoption directe de l’A20 Pro. Une hypothèse avancée sur MacRumors, mais qui reste incertaine, l’iPad mini n’ayant pas toujours bénéficié de la toute dernière puce disponible au moment de son renouvellement.
OLED : une évolution majeure pour l’écran
Le passage de l’iPad mini à l’OLED semble de plus en plus probable. D’après Mark Gurman, la petite tablette pourrait même être le prochain appareil Apple à adopter cette technologie, après l’iPad Pro en 2024.
Des sources asiatiques évoquent des dalles OLED fournies par Samsung Display, actuellement en phase d’échantillonnage. L’écran pourrait passer de 8,3 à 8,7 pouces, tout en restant à confirmer sur un point clé : le taux de rafraîchissement. Avec l’arrivée du 120 Hz sur l’iPhone 17 standard, un OLED 60 Hz sur l’iPad mini 8 ferait tache, même si Apple pourrait réserver le ProMotion aux gammes supérieures.
Contrairement à l’iPad Pro, qui utilise des dalles OLED à double empilement (LTPO), l’iPad mini se contenterait d’un panneau LTPS à simple empilement, moins lumineux mais aussi moins coûteux. Un compromis logique pour contenir les prix.
Un châssis plus résistant... à l’eau
Autre évolution notable : le design. Apple travaillerait sur un iPad mini sensiblement plus résistant à l’eau (oui pour s'en servir comme liseuse sur le bord de la piscine), avec un niveau de protection se rapprochant de celui de l’iPhone. Pour y parvenir, la marque aurait conçu un nouveau système de haut-parleurs reposant sur des surfaces vibrantes, supprimant les grilles traditionnelles.
Cette approche permettrait de limiter drastiquement les points d’entrée pour l’eau et la poussière, et pourrait aboutir à un iPad mini enfin doté d’une certification officielle de résistance. Plusieurs brevets déposés par Apple, dont un datant de 2014, décrivent déjà des systèmes acoustiques transformant le châssis lui-même en membrane sonore, signe que cette évolution est mûrie de longue date.
Une sortie encore floue, mais 2026 en ligne de mire
Sur le calendrier, les avis divergent. Le cabinet Omdia évoque 2027 pour l’arrivée de l’OLED sur l’iPad mini, tandis que des médias coréens parlent de 2026. Le leaker chinois, Instant Digital, avance même un lancement au second semestre 2026 au plus tôt.
De son côté, Display Supply Chain Consultants table sur un iPad mini OLED de 8,5 pouces dès 2026, suivi de l’iPad Air OLED en 2027. Un lancement conjoint de l’iPad mini 8 et de nouveaux iPad Air au premier semestre 2026 reste donc crédible.
Un prix en hausse à prévoir
Qui dit OLED et design plus sophistiqué dit aussi hausse des prix. Selon Mark Gurman, Apple pourrait facturer jusqu’à 100 dollars de plus pour l’iPad mini OLED. Le modèle actuel débute à 499 dollars, un positionnement déjà jugé élevé face à la concurrence.
Pour les utilisateurs à la recherche d’une option plus abordable, l’iPad 10 reste une alternative solide à partir de 329 dollars, quitte à sacrifier le format compact si caractéristique de l’iPad mini.
Qu’en penser ?
L'iPad mini avec son format de carnet à dessin numérique est vraiment séduisant sur le papier. Mais la dernière version était vraiment trop chère. Malheureusement il est à craindre qu'il en soit de même pour cette génération 8, qui aura toutefois le mérite de rendre la précédente plus abordable !