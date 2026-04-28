Le mode sombre arrive enfin sur la Kindle Colorsoft
Par Vincent Lautier - Publié le
Amazon lance enfin le le mode sombre sur la Kindle Colorsoft, deux ans après le lancement de cette liseuse couleur. La fonction était présente sur les autres modèles depuis longtemps mais étrangement absente de la version couleur. Le déploiement est mondial à partir d'aujourd'hui, avec la France incluse, et se fera progressivement sur les prochaines semaines.
Le dark mode était disponible sur les autres Kindle depuis un moment, mais étrangement absent de la version couleur sortie en 2024. C'est désormais corrigé : la mise à jour passe les écrans en texte blanc sur fond noir, avec un détail intéressant. Vous pouvez choisir de l'activer uniquement sur certaines sections de l'interface, et garder les autres en mode clair. Si vous lisez en mode sombre mais que vous préférez prendre des notes sur fond blanc, c'est possible. L'option est accessible via le menu rapide, en glissant le doigt depuis le haut de l'écran.
La Kindle Colorsoft était d'ailleurs critiquée à son lancement pour son écran un peu pâle, avec un fond blanc moins lumineux que celui des Kindle classiques à cause de la couche couleur supplémentaire. Le mode sombre devrait mieux convenir à la lecture le soir ou dans les transports, et limiter la fatigue oculaire.
Au passage, Amazon ajoute aussi des Smart Shapes sur la Kindle Scribe Colorsoft, sa version stylet 11 pouces qui permet de prendre des notes. La fonction permet de tracer une forme à main levée et de maintenir la pression du stylet à la fin du tracé pour qu'elle se transforme automatiquement en cercle, rectangle ou triangle parfait.
Petit bémol quand même pour les lecteurs français : la Scribe Colorsoft n'est toujours pas commercialisée en France et reste pour l'instant cantonnée aux États-Unis, avec un déploiement annoncé pour 2026 au Royaume-Uni et en Allemagne. Pour rappel, la Kindle Colorsoft, elle, est disponible en France à partir de 269,99 euros pour la version 16 Go, et 299,99 euros pour la Signature Edition.
C'est quand même curieux qu'il ait fallu deux ans à Amazon pour ajouter un dark mode sur sa Kindle couleur, alors que la fonction existe sur les autres modèles depuis longtemps. Mieux vaut tard que jamais, et la possibilité d'activer le mode sombre uniquement sur certaines parties de l'interface est plutôt bien pensée. Pour ceux qui hésitaient à passer sur la Colorsoft à cause de son écran un peu trop pâle, ça peut aider.
Une fonction qui se faisait attendre
Le dark mode était disponible sur les autres Kindle depuis un moment, mais étrangement absent de la version couleur sortie en 2024. C'est désormais corrigé : la mise à jour passe les écrans en texte blanc sur fond noir, avec un détail intéressant. Vous pouvez choisir de l'activer uniquement sur certaines sections de l'interface, et garder les autres en mode clair. Si vous lisez en mode sombre mais que vous préférez prendre des notes sur fond blanc, c'est possible. L'option est accessible via le menu rapide, en glissant le doigt depuis le haut de l'écran.
Comment ça change la lecture
La Kindle Colorsoft était d'ailleurs critiquée à son lancement pour son écran un peu pâle, avec un fond blanc moins lumineux que celui des Kindle classiques à cause de la couche couleur supplémentaire. Le mode sombre devrait mieux convenir à la lecture le soir ou dans les transports, et limiter la fatigue oculaire.
Smart Shapes côté Scribe Colorsoft, mais pas en France
Au passage, Amazon ajoute aussi des Smart Shapes sur la Kindle Scribe Colorsoft, sa version stylet 11 pouces qui permet de prendre des notes. La fonction permet de tracer une forme à main levée et de maintenir la pression du stylet à la fin du tracé pour qu'elle se transforme automatiquement en cercle, rectangle ou triangle parfait.
Petit bémol quand même pour les lecteurs français : la Scribe Colorsoft n'est toujours pas commercialisée en France et reste pour l'instant cantonnée aux États-Unis, avec un déploiement annoncé pour 2026 au Royaume-Uni et en Allemagne. Pour rappel, la Kindle Colorsoft, elle, est disponible en France à partir de 269,99 euros pour la version 16 Go, et 299,99 euros pour la Signature Edition.
On en dit quoi ?
C'est quand même curieux qu'il ait fallu deux ans à Amazon pour ajouter un dark mode sur sa Kindle couleur, alors que la fonction existe sur les autres modèles depuis longtemps. Mieux vaut tard que jamais, et la possibilité d'activer le mode sombre uniquement sur certaines parties de l'interface est plutôt bien pensée. Pour ceux qui hésitaient à passer sur la Colorsoft à cause de son écran un peu trop pâle, ça peut aider.