Le mode sombre arrive enfin sur la Kindle Colorsoft

On en dit quoi ?



C'est quand même curieux qu'il ait fallu deux ans à Amazon pour ajouter un dark mode sur sa Kindle couleur, alors que la fonction existe sur les autres modèles depuis longtemps. Mieux vaut tard que jamais, et la possibilité d'activer le mode sombre uniquement sur certaines parties de l'interface est plutôt bien pensée. Pour ceux qui hésitaient à passer sur la Colorsoft à cause de son écran un peu trop pâle, ça peut aider.