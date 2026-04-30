L'iPad Air M4 est déjà en promo à 599€ (-70€) : profitez du meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Apple a lancé le nouvel iPad Air équipé de la puce M4 le mois dernier. Au programme : des performances en hausse de 30 % par rapport au modèle M3, 12 Go de mémoire unifiée, le Wi-Fi 7 grâce à la puce N1. Bonn nouvelle si vous comptez vous l'offrir, les première promotions sont disponibles.
L'iPad Air passe donc à la puce M4, celle-là même qui équipe l'iPad Pro depuis l'an dernier. On retrouve un CPU 8 cœurs et un GPU 9 cœurs, ce qui donne 30 % de gains par rapport à l'iPad Air M3 et jusqu'à 2,3 fois les performances du M1. Pour ceux qui utilisent leur tablette pour du montage vidéo ou de la retouche photo, la différence devrait se sentir, d'autant que la mémoire unifiée passe à 12 Go (contre 8 Go sur la génération précédente), avec une bande passante de 120 Go/s.
Le Neural Engine à 16 cœurs est donné comme trois fois plus rapide que celui du M1, et c'est lui qui fait tourner les fonctions d'intelligence artificielle embarquées, comme la recherche de sujets dans les photos ou les outils IA dans des apps comme Goodnotes. Apple met aussi en avant le ray tracing matériel de seconde génération, avec des performances de rendu 3D quatre fois supérieures à celles du M1. Sur le papier, c'est une fiche technique qui se rapproche pas mal de celle de l'iPad Pro.
L'autre grosse nouveauté, c'est la connectivité. L'iPad Air embarque pour la première fois la puce N1, conçue par Apple, qui apporte le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le protocole Thread. Sur les réseaux 5 GHz, les débits sont annoncés en hausse, et des fonctions comme AirDrop ou le partage de connexion devraient gagner en fiabilité. Les modèles cellulaires reçoivent le modem C1X, lui aussi conçu par Apple, qui promet des débits jusqu'à 50 % plus rapides et une consommation d'énergie réduite de 30 %. Le GPS, le support 5G et l'eSIM sont aussi de la partie. Bref, c'est un vrai bond en connectivité pour un iPad Air.
Côté logiciel, l'iPad Air arrive bien sûr avec iPadOS 26, qui apporte de vrais changements. Le design passe au Liquid Glass, ce matériau translucide qu'Apple utilise désormais sur tous ses systèmes. Le fenêtrage a été revu pour organiser et basculer entre les apps plus facilement, avec une barre de menus accessible d'un glissement vers le bas. L'app Fichiers gagne une nouvelle vue liste et la possibilité de placer des dossiers dans le Dock. L'app Aperçu fait son apparition sur iPad pour annoter des PDF et des images. Et les Background Tasks permettent enfin de lancer des traitements en tâche de fond.
iPad Air M4
La puce M4 pour tout le monde
L'iPad Air passe donc à la puce M4, celle-là même qui équipe l'iPad Pro depuis l'an dernier. On retrouve un CPU 8 cœurs et un GPU 9 cœurs, ce qui donne 30 % de gains par rapport à l'iPad Air M3 et jusqu'à 2,3 fois les performances du M1. Pour ceux qui utilisent leur tablette pour du montage vidéo ou de la retouche photo, la différence devrait se sentir, d'autant que la mémoire unifiée passe à 12 Go (contre 8 Go sur la génération précédente), avec une bande passante de 120 Go/s.
Le Neural Engine à 16 cœurs est donné comme trois fois plus rapide que celui du M1, et c'est lui qui fait tourner les fonctions d'intelligence artificielle embarquées, comme la recherche de sujets dans les photos ou les outils IA dans des apps comme Goodnotes. Apple met aussi en avant le ray tracing matériel de seconde génération, avec des performances de rendu 3D quatre fois supérieures à celles du M1. Sur le papier, c'est une fiche technique qui se rapproche pas mal de celle de l'iPad Pro.
Wi-Fi 7, nouveau modem et iPadOS 26
L'autre grosse nouveauté, c'est la connectivité. L'iPad Air embarque pour la première fois la puce N1, conçue par Apple, qui apporte le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le protocole Thread. Sur les réseaux 5 GHz, les débits sont annoncés en hausse, et des fonctions comme AirDrop ou le partage de connexion devraient gagner en fiabilité. Les modèles cellulaires reçoivent le modem C1X, lui aussi conçu par Apple, qui promet des débits jusqu'à 50 % plus rapides et une consommation d'énergie réduite de 30 %. Le GPS, le support 5G et l'eSIM sont aussi de la partie. Bref, c'est un vrai bond en connectivité pour un iPad Air.
Côté logiciel, l'iPad Air arrive bien sûr avec iPadOS 26, qui apporte de vrais changements. Le design passe au Liquid Glass, ce matériau translucide qu'Apple utilise désormais sur tous ses systèmes. Le fenêtrage a été revu pour organiser et basculer entre les apps plus facilement, avec une barre de menus accessible d'un glissement vers le bas. L'app Fichiers gagne une nouvelle vue liste et la possibilité de placer des dossiers dans le Dock. L'app Aperçu fait son apparition sur iPad pour annoter des PDF et des images. Et les Background Tasks permettent enfin de lancer des traitements en tâche de fond.