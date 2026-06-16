Navigo annuel sur iPhone : c'est encore reporté
Par Vincent Lautier - Publié le
Île-de-France Mobilités a détaillé ce matin son calendrier de dématérialisation, et il y a de quoi tirer la tronche. Le forfait Navigo annuel arrivera bien dans le téléphone, mais pas en même temps pour tout le monde : Android d'abord, iPhone à la rentrée, et les étudiants d'Imagine R devront eux patienter jusqu'à l'automne 2027.
Le plan est désormais clair, et il a été détaillé par nos confrères de Numerama. Les abonnés au Navigo annuel pourront ranger leur carte plastique et tout faire passer dans leur smartphone Android dès le début du mois de juillet. Sur iPhone, il faudra attendre septembre. Le forfait senior, l'ancien Améthyste, suit exactement le même tempo. C'était promis pour juin, c'est repoussé de quelques mois, et ce n'est pas le premier glissement : ce chantier devait d'abord aboutir au printemps 2026, puis cet été. À chaque fois, la date recule un peu.
Le coup dur, c'est pour les jeunes. Le forfait Imagine R, celui des collégiens, lycéens et étudiants franciliens, ne basculera sur smartphone qu'à l'automne 2027. Plus d'un an après les abonnés classiques, donc. C'est d'autant plus rageant que cette population est sans doute la plus à l'aise avec le tout-mobile, et aussi la première à égarer une carte. Île-de-France Mobilités explique l'écart par la complexité de ces forfaits jeunes, dont le tarif dépend de l'âge et du quotient familial. Sur le papier ça se comprend, en pratique ça pique.
Petit rappel quand même, depuis 2024, on peut déjà charger des tickets à l'unité et le Navigo Liberté+ (le paiement à l'usage), directement dans l'app Cartes qui va bien. Sauf que l'abonnement annuel, lui, réclame une intégration visiblement un peu plus lourde, et c'est visiblement là que ça coince d'un point de vue technique. Résultat, Android passe devant. L'autorité régionale vise quand même plus de 50% d'abonnements dématérialisés d'ici 2027, ce qui suppose que toute cette mécanique finisse par tourner à moment donné, enfin on l'espère.
La dématérialisation du Navigo est annoncée depuis des années, et le calendrier ressemble de plus en plus à un élastique qu'on étire dans tous les sens, sans fin. Pour les abonnés annuels, septembre sur iPhone est une bonne nouvelle, même tardive. Pour les étudiants, devoir encore attendre 2027 alors qu'ils sont franchement les premiers concernés, ça ressemble à un mauvais choix de priorités. On parie sur un nouveau report d'ici là, ou bien Île-de-France Mobilités tiendra-t-elle parole cette fois ?
Android cet été, iPhone à la rentrée
Le plan est désormais clair, et il a été détaillé par nos confrères de Numerama. Les abonnés au Navigo annuel pourront ranger leur carte plastique et tout faire passer dans leur smartphone Android dès le début du mois de juillet. Sur iPhone, il faudra attendre septembre. Le forfait senior, l'ancien Améthyste, suit exactement le même tempo. C'était promis pour juin, c'est repoussé de quelques mois, et ce n'est pas le premier glissement : ce chantier devait d'abord aboutir au printemps 2026, puis cet été. À chaque fois, la date recule un peu.
Imagine R, la vraie mauvaise nouvelle
Le coup dur, c'est pour les jeunes. Le forfait Imagine R, celui des collégiens, lycéens et étudiants franciliens, ne basculera sur smartphone qu'à l'automne 2027. Plus d'un an après les abonnés classiques, donc. C'est d'autant plus rageant que cette population est sans doute la plus à l'aise avec le tout-mobile, et aussi la première à égarer une carte. Île-de-France Mobilités explique l'écart par la complexité de ces forfaits jeunes, dont le tarif dépend de l'âge et du quotient familial. Sur le papier ça se comprend, en pratique ça pique.
L'iPhone n'était pourtant pas à la traîne au départ
Petit rappel quand même, depuis 2024, on peut déjà charger des tickets à l'unité et le Navigo Liberté+ (le paiement à l'usage), directement dans l'app Cartes qui va bien. Sauf que l'abonnement annuel, lui, réclame une intégration visiblement un peu plus lourde, et c'est visiblement là que ça coince d'un point de vue technique. Résultat, Android passe devant. L'autorité régionale vise quand même plus de 50% d'abonnements dématérialisés d'ici 2027, ce qui suppose que toute cette mécanique finisse par tourner à moment donné, enfin on l'espère.
On en dit quoi ?
La dématérialisation du Navigo est annoncée depuis des années, et le calendrier ressemble de plus en plus à un élastique qu'on étire dans tous les sens, sans fin. Pour les abonnés annuels, septembre sur iPhone est une bonne nouvelle, même tardive. Pour les étudiants, devoir encore attendre 2027 alors qu'ils sont franchement les premiers concernés, ça ressemble à un mauvais choix de priorités. On parie sur un nouveau report d'ici là, ou bien Île-de-France Mobilités tiendra-t-elle parole cette fois ?