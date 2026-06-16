Navigo annuel sur iPhone : c'est encore reporté

On en dit quoi ?



La dématérialisation du Navigo est annoncée depuis des années, et le calendrier ressemble de plus en plus à un élastique qu'on étire dans tous les sens, sans fin. Pour les abonnés annuels, septembre sur iPhone est une bonne nouvelle, même tardive. Pour les étudiants, devoir encore attendre 2027 alors qu'ils sont franchement les premiers concernés, ça ressemble à un mauvais choix de priorités. On parie sur un nouveau report d'ici là, ou bien Île-de-France Mobilités tiendra-t-elle parole cette fois ?