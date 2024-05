Comment installer son passe Navigo sur l'iPhone !

Le navigo enfin sur l'iPhone !

Ajouter à Cartes

Carte de transport

Une douloureuse genèse

un développement technologique supplémentaire

Île-de-France Mobilités Ile De France Mobilites Télécharger

En effet, depuis ce matin,. Par la suite, les utilisateurs n'auront plus besoin d'ouvrir l'app pour valider à chaque passage, puisque toutes les transactions sont désormais abritées dans la NFC de l'iPhone.En pratique,Et cela fonctionnera même si le smartphone est à court de batterie. En revanche, il faudra choisir entre les deux types de validation : soit le smartphone, soit la smartwatch car il n'est pas possible d'avoir le titre sur les deux appareils en même temps.Pour entrer son passe, il suffit de se rendre dans l'app Wallet, et appuyer sur le bouton + en haut à droite >. Ou encore dans l'app Réglages > onglet Wallet > Cartes et Apple Pay.. En cliquant dessus, on accède au sous-menu avec les différents forfaits. Il suffit ensuite de cocher le titre à utiliser ou acheter. A noter qu'il n'est pas possible pour le moment d'ajouter son passe Navigo annuel.Une fois le titre choisi,(bonne lecture !), qu'il faudra accepter avant de procéder au paiement (totalement classique).comme l'avait annoncé Ile-de-France Mobilités. Apparemment, la mise en place du dispositif a nécessitéet est opérationnel juste après le QR Code pour circuler dans Paris qui est arrivé la semaine dernière.Le passe est déjà possible pour les smartphones Android depuis octobre 2022. Toutefois, il en était différemment pour l'iPhone,. Depuis longtemps elle rechigne à le faire invoquant des questions de sécurité.Mais la firme californienne a sa part de responsabilité : en refusant d'ouvrir sa NFC, elle complique sacrément le quotidien et oblige les services publics à conclure des accords spécifiques pour intégrer ces badges.. L'ouverture de la NFC permet donc de créer son passe virtuel directement dans Wallet.. Mais à l'approche des JO, l'étau se resserrait et l'arrivée de cette fonction est franchement la bienvenue en prévision justement de la désorganisation à venir -ou histoire de ne pas noircir davantage une image déjà bien ternie.