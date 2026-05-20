Le pass Navigo menacé de disparaître de l'iPhone dès le 20 août

On en dit quoi ?



C'est quand même un beau gâchis qui se profile si tout ça se confirme. Le Navigo dans l'iPhone, c'est l'un de ces services qui marchent enfin correctement qui simplifie la vie d’un paquet de monde. Et là, ce n'est pas un bug ou une panne qui menace tout ça, c'est une bataille de positionnement entre la RATP, la SNCF et Apple. On peut comprendre que les opérateurs n'aient pas envie qu'Apple s'installe entre eux et leurs clients, c'est un vrai sujet. Mais transformer Apple en opérateur de transport pour le forcer à dégrader son propre service, l'usager n'y gagne rien, lui.