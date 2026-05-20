Le pass Navigo menacé de disparaître de l'iPhone dès le 20 août
Par Vincent Lautier - Publié le
Acheter son pass Navigo directement depuis l'iPhone, ça pourrait bientôt être fini. Une décision de l'Autorité de régulation des transports, saisie par la RATP et la SNCF, requalifie Apple en acteur de la distribution de titres de transport. Sans changement de la loi avant l'été, le service tel qu'on le connaît s'arrête le 20 août 2026. Valérie Pécresse dénonce une absurdité.
Tout part d'une décision rendue le 20 février 2026 par l'Autorité de régulation des transports. Saisie par la RATP et la SNCF, l'institution a tranché : Apple n'est plus vu comme un simple fournisseur de technologie, mais comme un acteur à part entière de la distribution des titres de transport. La nuance peut sembler tordue, mais ses conséquences sont énormes. La décision oblige Apple et Île-de-France Mobilités à empêcher qu'une application mobile soit
Aujourd'hui, recharger son Navigo depuis l'app Cartes de l'iPhone prend quelques secondes : tout se fait dans Wallet, avec un paiement via Apple Pay. C'est justement cette fluidité qui est ciblée. Si la décision s'applique, Apple devra revoir son app pour afficher une liste de vendeurs agréés, rediriger l'usager vers l'application de chaque opérateur, lui faire créer un compte séparé et gérer le paiement en dehors d'Apple Pay. En clair, on passerait d'un achat en trois tapotements à un parcours bien plus lourd. Et ce n'est pas un détail : aujourd'hui, une vente de titre Navigo sur quatre se fait via iPhone, soit des millions de transactions chaque mois.
Tout n'est pas encore joué. Le Sénat a adopté le mois dernier un amendement qui précise noir sur blanc qu'Apple doit être considéré comme un fournisseur de solutions numériques, et pas comme un opérateur de transport. Si ce texte est voté à temps, la décision de l'Autorité tombe à l'eau. Le problème, c'est le calendrier : l'Assemblée nationale doit se prononcer avant l'été, faute de quoi le service s'arrêtera bien le 20 août. Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilités, est visiblement en colère, et parle d'une absurdité portée par des acteurs qui cherchent surtout à protéger leurs profits. Pour elle, le problème n'est pas technique, il est politique.
C'est quand même un beau gâchis qui se profile si tout ça se confirme. Le Navigo dans l'iPhone, c'est l'un de ces services qui marchent enfin correctement qui simplifie la vie d’un paquet de monde. Et là, ce n'est pas un bug ou une panne qui menace tout ça, c'est une bataille de positionnement entre la RATP, la SNCF et Apple. On peut comprendre que les opérateurs n'aient pas envie qu'Apple s'installe entre eux et leurs clients, c'est un vrai sujet. Mais transformer Apple en opérateur de transport pour le forcer à dégrader son propre service, l'usager n'y gagne rien, lui.
Une décision réglementaire qui change tout
Tout part d'une décision rendue le 20 février 2026 par l'Autorité de régulation des transports. Saisie par la RATP et la SNCF, l'institution a tranché : Apple n'est plus vu comme un simple fournisseur de technologie, mais comme un acteur à part entière de la distribution des titres de transport. La nuance peut sembler tordue, mais ses conséquences sont énormes. La décision oblige Apple et Île-de-France Mobilités à empêcher qu'une application mobile soit
désintermédiée, autrement dit qu'Apple serve d'intermédiaire entre l'usager et l'opérateur. La date limite de mise en conformité est fixée au 20 août 2026.
Ce qui changerait pour les usagers
Aujourd'hui, recharger son Navigo depuis l'app Cartes de l'iPhone prend quelques secondes : tout se fait dans Wallet, avec un paiement via Apple Pay. C'est justement cette fluidité qui est ciblée. Si la décision s'applique, Apple devra revoir son app pour afficher une liste de vendeurs agréés, rediriger l'usager vers l'application de chaque opérateur, lui faire créer un compte séparé et gérer le paiement en dehors d'Apple Pay. En clair, on passerait d'un achat en trois tapotements à un parcours bien plus lourd. Et ce n'est pas un détail : aujourd'hui, une vente de titre Navigo sur quatre se fait via iPhone, soit des millions de transactions chaque mois.
Un amendement au Sénat pour sauver le service
Tout n'est pas encore joué. Le Sénat a adopté le mois dernier un amendement qui précise noir sur blanc qu'Apple doit être considéré comme un fournisseur de solutions numériques, et pas comme un opérateur de transport. Si ce texte est voté à temps, la décision de l'Autorité tombe à l'eau. Le problème, c'est le calendrier : l'Assemblée nationale doit se prononcer avant l'été, faute de quoi le service s'arrêtera bien le 20 août. Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilités, est visiblement en colère, et parle d'une absurdité portée par des acteurs qui cherchent surtout à protéger leurs profits. Pour elle, le problème n'est pas technique, il est politique.
On en dit quoi ?
C'est quand même un beau gâchis qui se profile si tout ça se confirme. Le Navigo dans l'iPhone, c'est l'un de ces services qui marchent enfin correctement qui simplifie la vie d’un paquet de monde. Et là, ce n'est pas un bug ou une panne qui menace tout ça, c'est une bataille de positionnement entre la RATP, la SNCF et Apple. On peut comprendre que les opérateurs n'aient pas envie qu'Apple s'installe entre eux et leurs clients, c'est un vrai sujet. Mais transformer Apple en opérateur de transport pour le forcer à dégrader son propre service, l'usager n'y gagne rien, lui.