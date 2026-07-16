L’iPad mini OLED pourrait bien arriver dès octobre : que faut-il en attendre ?

Qu’en penser ?



L’iPad mini semble enfin bénéficier de l’évolution qu’il attendait depuis longtemps. L’écran OLED devrait lui offrir un véritable gain en qualité d’affichage, mais l’absence éventuelle de ProMotion pourrait laisser un goût d’inachevé, surtout si le prix continue d’augmenter. Déjà que la version actuelle est fort chère pour ce carnet numérique. Apple paraît néanmoins vouloir préserver une hiérarchie très claire entre ses différentes gammes d’iPad, en réservant ses technologies les plus avancées aux modèles Pro.