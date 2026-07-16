L’iPad mini OLED pourrait bien arriver dès octobre : que faut-il en attendre ?
Par Laurence - Publié le
L’attente touche peut-être à sa fin pour les amateurs du plus petit des iPad. Mais Apple viserait désormais un lancement en octobre pour le futur iPad mini OLED, une évolution majeure qui marquerait la plus importante refonte de la gamme depuis plusieurs années. En parallèle, le calendrier des prochains iPad se précise également.
L’arrivée d’un écran OLED sur l’iPad mini est évoquée depuis plusieurs mois, mais Bloomberg avance désormais une fenêtre de lancement plus précise. Le futur modèle, connu en interne sous le nom de J510, pourrait être présenté dès cet automne, avec une commercialisation prévue avant la fin du mois d’octobre.
Le passage à l’OLED constituerait la principale nouveauté de cette génération. Cette technologie offre un contraste bien supérieur au LCD actuel, des noirs parfaits, une meilleure efficacité énergétique et une qualité d’image généralement plus flatteuse, notamment pour les contenus HDR.
Cette bonne nouvelle pourrait toutefois être accompagnée d’une petite déception. Apparemment, le leaker coréen yeux1122 affirme que cet iPad mini OLED conserverait une dalle 60 Hz, sans technologie ProMotion. Autrement dit, malgré le passage à l’OLED, l’affichage resterait limité à un taux de rafraîchissement fixe, contrairement aux iPad Pro capables d’atteindre 120 Hz. L’information reste à confirmer, mais elle montrerait qu’Apple souhaite continuer à différencier clairement l’iPad mini des modèles Pro.
Selon des références découvertes dans le code des systèmes d’Apple l’été dernier, le futur iPad mini devrait être animé par une puce A19 Pro. Cette dernière équipe déjà les iPhone Air ainsi que les iPhone 17 Pro.
L’adoption de l’OLED devrait très certainement avoir une conséquence directe sur le prix. Après les récentes augmentations liées à la flambée du coût des composants, l’iPad mini débute désormais à 599 dollars aux États-Unis, contre 499 dollars auparavant. En France, il coûte le prix indécent de 690 euros pour 128 Go seulement ! A 100 euros près, vous avez tout de même un MacBook Neo... Bloomberg estime que l’arrivée d’une dalle OLED pourrait justifier une nouvelle hausse tarifaire, même si aucun prix n’a encore été évoqué.
Bloomberg apporte également quelques précisions sur les futurs iPad. Le prochain iPad d’entrée de gamme serait attendu au cours du premier trimestre 2027. Il profiterait essentiellement d’un processeur plus rapide, sans véritable changement de design.
Les iPad Air 11 et 13 pouces seraient renouvelés —sans trop de surprise— au printemps 2027, tout comme les prochains iPad Pro, déjà évoqués ces dernières semaines. En revanche, Apple ne travaillerait toujours pas sur un iPad d’entrée de gamme équipé d’un écran OLED, préférant conserver une dalle LCD afin de limiter les coûts.
Enfin, Bloomberg confirme également l'arrivée d'une nouvelle génération d’Apple Pencil, qui pourrait adopter une batterie remplaçable afin de répondre aux futures réglementations européennes.
L’iPad mini semble enfin bénéficier de l’évolution qu’il attendait depuis longtemps. L’écran OLED devrait lui offrir un véritable gain en qualité d’affichage, mais l’absence éventuelle de ProMotion pourrait laisser un goût d’inachevé, surtout si le prix continue d’augmenter. Déjà que la version actuelle est fort chère pour ce carnet numérique. Apple paraît néanmoins vouloir préserver une hiérarchie très claire entre ses différentes gammes d’iPad, en réservant ses technologies les plus avancées aux modèles Pro.
L’Oled enfin au rendez-vous
L’arrivée d’un écran OLED sur l’iPad mini est évoquée depuis plusieurs mois, mais Bloomberg avance désormais une fenêtre de lancement plus précise. Le futur modèle, connu en interne sous le nom de J510, pourrait être présenté dès cet automne, avec une commercialisation prévue avant la fin du mois d’octobre.
Le passage à l’OLED constituerait la principale nouveauté de cette génération. Cette technologie offre un contraste bien supérieur au LCD actuel, des noirs parfaits, une meilleure efficacité énergétique et une qualité d’image généralement plus flatteuse, notamment pour les contenus HDR.
Des déceptions pas "mini"
Cette bonne nouvelle pourrait toutefois être accompagnée d’une petite déception. Apparemment, le leaker coréen yeux1122 affirme que cet iPad mini OLED conserverait une dalle 60 Hz, sans technologie ProMotion. Autrement dit, malgré le passage à l’OLED, l’affichage resterait limité à un taux de rafraîchissement fixe, contrairement aux iPad Pro capables d’atteindre 120 Hz. L’information reste à confirmer, mais elle montrerait qu’Apple souhaite continuer à différencier clairement l’iPad mini des modèles Pro.
Selon des références découvertes dans le code des systèmes d’Apple l’été dernier, le futur iPad mini devrait être animé par une puce A19 Pro. Cette dernière équipe déjà les iPhone Air ainsi que les iPhone 17 Pro.
L’adoption de l’OLED devrait très certainement avoir une conséquence directe sur le prix. Après les récentes augmentations liées à la flambée du coût des composants, l’iPad mini débute désormais à 599 dollars aux États-Unis, contre 499 dollars auparavant. En France, il coûte le prix indécent de 690 euros pour 128 Go seulement ! A 100 euros près, vous avez tout de même un MacBook Neo... Bloomberg estime que l’arrivée d’une dalle OLED pourrait justifier une nouvelle hausse tarifaire, même si aucun prix n’a encore été évoqué.
Le reste de la gamme se dessine
Bloomberg apporte également quelques précisions sur les futurs iPad. Le prochain iPad d’entrée de gamme serait attendu au cours du premier trimestre 2027. Il profiterait essentiellement d’un processeur plus rapide, sans véritable changement de design.
Les iPad Air 11 et 13 pouces seraient renouvelés —sans trop de surprise— au printemps 2027, tout comme les prochains iPad Pro, déjà évoqués ces dernières semaines. En revanche, Apple ne travaillerait toujours pas sur un iPad d’entrée de gamme équipé d’un écran OLED, préférant conserver une dalle LCD afin de limiter les coûts.
Enfin, Bloomberg confirme également l'arrivée d'une nouvelle génération d’Apple Pencil, qui pourrait adopter une batterie remplaçable afin de répondre aux futures réglementations européennes.
Qu’en penser ?
L’iPad mini semble enfin bénéficier de l’évolution qu’il attendait depuis longtemps. L’écran OLED devrait lui offrir un véritable gain en qualité d’affichage, mais l’absence éventuelle de ProMotion pourrait laisser un goût d’inachevé, surtout si le prix continue d’augmenter. Déjà que la version actuelle est fort chère pour ce carnet numérique. Apple paraît néanmoins vouloir préserver une hiérarchie très claire entre ses différentes gammes d’iPad, en réservant ses technologies les plus avancées aux modèles Pro.