Grok Bot est disponible sur iPad
Par Laurence - Publié le
Quelques semaines seulement après son lancement sur Mac et iPhone, Grok Bot poursuit son déploiement. L’assistant IA de SpaceXAI arrive désormais sur iPad et Android, mais la principale nouveauté concerne surtout son prix : initialement proposé à 300 dollars par mois, le service devient accessible avec un abonnement Cursor Pro à 20 dollars.
Lancé le mois dernier, Grok Bot adopte une approche assez différente des chatbots traditionnels. Son interface rappelle une conversation iMessage dans laquelle plusieurs agents IA apparaissent comme des collègues ou des membres d’une équipe auxquels il est possible de confier différentes tâches.
SpaceXAI avait commencé son déploiement avec une application Mac accompagnée d’une version pour iPhone. Quelques semaines plus tard, l’entreprise élargit déjà considérablement son terrain de jeu avec l’arrivée de Grok Bot sur iPad et Android. La version iPad devrait notamment mieux convenir à une utilisation professionnelle, avec davantage d’espace pour suivre les conversations et les différentes tâches confiées aux agents.
Mais le changement le plus spectaculaire concerne finalement le tarif. Au lancement, il fallait souscrire un abonnement à 300 dollars par mois pour continuer à utiliser Grok Bot après la période d’essai gratuite. SpaceXAI a depuis considérablement revu sa copie. Grok Bot fonctionne désormais avec Cursor Pro, facturé 20 dollars par mois, soit quinze fois moins que le tarif demandé il y a encore quelques semaines.
Le service devient ainsi beaucoup plus accessible et se rapproche du prix des abonnements d’entrée de gamme proposés par de nombreux services d’intelligence artificielle. Les entreprises sont également dans le viseur. Grok Bot ajoute désormais une prise en charge des offres Enterprise et sera temporairement proposé gratuitement aux clients professionnels de Grok et Cursor pendant les prochaines semaines.
Cette baisse spectaculaire du tarif intervient après le récent rachat de Cursor par SpaceXAI. L’opération permet désormais à l’entreprise de rapprocher davantage ses outils et ses différentes offres commerciales. SpaceXAI cherche surtout à reprendre du terrain sur un marché de l’IA particulièrement concurrentiel après avoir pris du retard face à certains de ses rivaux.
Passer de 300 à 20 dollars par mois en quelques semaines constitue un changement de stratégie assez radical. À 300 dollars, Grok Bot s’adressait essentiellement aux professionnels capables de rentabiliser quotidiennement ses agents IA. À 20 dollars, le service devient beaucoup plus facile à tester par un public plus large.
L’arrivée sur iPad est également logique pour un outil qui cherche à devenir un véritable espace de travail. Il faudra désormais voir si cette baisse de prix suffira à convaincre les utilisateurs de confier davantage de tâches à une équipe d’agents IA plutôt qu’à un chatbot classique.
GROK BOT DÉBARQUE SUR IPAD
Lancé le mois dernier, Grok Bot adopte une approche assez différente des chatbots traditionnels. Son interface rappelle une conversation iMessage dans laquelle plusieurs agents IA apparaissent comme des collègues ou des membres d’une équipe auxquels il est possible de confier différentes tâches.
SpaceXAI avait commencé son déploiement avec une application Mac accompagnée d’une version pour iPhone. Quelques semaines plus tard, l’entreprise élargit déjà considérablement son terrain de jeu avec l’arrivée de Grok Bot sur iPad et Android. La version iPad devrait notamment mieux convenir à une utilisation professionnelle, avec davantage d’espace pour suivre les conversations et les différentes tâches confiées aux agents.
DE 300 À 20 DOLLARS PAR MOIS
Mais le changement le plus spectaculaire concerne finalement le tarif. Au lancement, il fallait souscrire un abonnement à 300 dollars par mois pour continuer à utiliser Grok Bot après la période d’essai gratuite. SpaceXAI a depuis considérablement revu sa copie. Grok Bot fonctionne désormais avec Cursor Pro, facturé 20 dollars par mois, soit quinze fois moins que le tarif demandé il y a encore quelques semaines.
Le service devient ainsi beaucoup plus accessible et se rapproche du prix des abonnements d’entrée de gamme proposés par de nombreux services d’intelligence artificielle. Les entreprises sont également dans le viseur. Grok Bot ajoute désormais une prise en charge des offres Enterprise et sera temporairement proposé gratuitement aux clients professionnels de Grok et Cursor pendant les prochaines semaines.
LE RACHAT DE CURSOR CHANGE LA DONNE
Cette baisse spectaculaire du tarif intervient après le récent rachat de Cursor par SpaceXAI. L’opération permet désormais à l’entreprise de rapprocher davantage ses outils et ses différentes offres commerciales. SpaceXAI cherche surtout à reprendre du terrain sur un marché de l’IA particulièrement concurrentiel après avoir pris du retard face à certains de ses rivaux.
QU’EN PENSER ?
Passer de 300 à 20 dollars par mois en quelques semaines constitue un changement de stratégie assez radical. À 300 dollars, Grok Bot s’adressait essentiellement aux professionnels capables de rentabiliser quotidiennement ses agents IA. À 20 dollars, le service devient beaucoup plus facile à tester par un public plus large.
L’arrivée sur iPad est également logique pour un outil qui cherche à devenir un véritable espace de travail. Il faudra désormais voir si cette baisse de prix suffira à convaincre les utilisateurs de confier davantage de tâches à une équipe d’agents IA plutôt qu’à un chatbot classique.