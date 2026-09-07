Grok Bot est disponible sur iPad 

GROK BOT DÉBARQUE SUR IPAD

DE 300 À 20 DOLLARS PAR MOIS

LE RACHAT DE CURSOR CHANGE LA DONNE

QU’EN PENSER ?



Passer de 300 à 20 dollars par mois en quelques semaines constitue un changement de stratégie assez radical. À 300 dollars, Grok Bot s’adressait essentiellement aux professionnels capables de rentabiliser quotidiennement ses agents IA. À 20 dollars, le service devient beaucoup plus facile à tester par un public plus large.



L’arrivée sur iPad est également logique pour un outil qui cherche à devenir un véritable espace de travail. Il faudra désormais voir si cette baisse de prix suffira à convaincre les utilisateurs de confier davantage de tâches à une équipe d’agents IA plutôt qu’à un chatbot classique.

Grok - Assistant IA X Corp. Télécharger

Lancé le mois dernier,. Son interface rappelle une conversation iMessage dans laquelle plusieurs agents IA apparaissent comme des collègues ou des membres d’une équipe auxquels il est possible de confier différentes tâches.SpaceXAI avait commencé son déploiement avec. Quelques semaines plus tard, l’entreprise élargit déjà considérablement son terrain de jeu avec l’arrivée de Grok Bot sur iPad et Android. La version iPad devrait notamment mieux convenir à une utilisation professionnelle, avec davantage d’espace pour suivre les conversations et les différentes tâches confiées aux agents.Au lancement, il fallait souscrire un abonnement à 300 dollars par mois pour continuer à utiliser Grok Bot après la période d’essai gratuite. SpaceXAI a depuis considérablement revu sa copie. Grok Bot fonctionne désormais avec Cursor Pro, facturé 20 dollars par mois, soit quinze fois moins que le tarif demandé il y a encore quelques semaines.Les entreprises sont également dans le viseur. Grok Bot ajoute désormais une prise en charge des offres Enterprise et sera temporairement proposé gratuitement aux clients professionnels de Grok et Cursor pendant les prochaines semaines.. L’opération permet désormais à l’entreprise de rapprocher davantage ses outils et ses différentes offres commerciales. SpaceXAI cherche surtout à reprendre du terrain sur un marché de l’IA particulièrement concurrentiel après avoir pris du retard face à certains de ses rivaux.