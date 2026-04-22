Elon Musk veut la meilleure IA pour SpaceX (quitte à payer 60 milliards)

Un partenariat stratégique autour du code et de l’IA

IA de nouvelle génération dédiée au code et au travail intellectuel

Une option de rachat à 60 milliards de dollars

Un mouvement lié à l’introduction en Bourse de SpaceX ?

Une course technologique sous pression

Qu'en penser ?



Derrière cette opération, l’enjeu dépasse largement le simple rachat. Le marché des outils de développement assistés par IA est devenu un champ de bataille majeur, où se joue l’accès aux développeurs — une ressource clé pour l’ensemble de l’industrie technologique. Avec Cursor, SpaceX pourrait mettre la main sur une plateforme stratégique et renforcer encore un peu plus l’empire technologique d’Elon Musk, désormais présent de l’espace jusqu’au code.

SpaceX a officialisé un accord avec Cursor pour développer une. L’objectif est deCe dernier serait capable de, avec une puissance équivalente à un million de GPU Nvidia H100 selon la société. Concrètement, Cursor apporterait son expertise produit et sa base d’utilisateurs, tandis que SpaceX fournirait l’infrastructure nécessaire pour entraîner des modèles à grande échelle.Mais le point le plus marquant reste ailleurs : SpaceX dispose d’une. Deux scénarios sont envisagés : soit SpaceX verse 10 milliards de dollars pour financer les travaux en cours, soit elle procède à une acquisition complète à 60 milliards Une valorisation spectaculaire, alors que Cursor était estimée à 2,5 milliards en début 2025, à près de 30 milliards fin 2025 et visait récemment 50 milliards lors d’un nouveau tour de table.Cette opération intervient alors que. En intégrant une brique logicielle stratégique comme Cursor, l’entreprise pourrait renforcer son attractivité auprès des investisseurs. L’IA devient en effet, bien au-delà du spatial. Ce rapprochement permettrait à SpaceX de se positionner sur un marché en pleine explosion : celui desCe partenariat s’inscrit dans une dynamique plus large autour de l’écosystème Musk. La société xAI collabore déjà avec Cursor, notamment en lui fournissant de laPar ailleurs, plusieurs cadres clés de Cursor ont récemment rejoint xAI, renforçant les liens entre les deux structures. L’objectif semble clair :Malgré cette ambition, SpaceX et ses partenaires accusent encore un retard sur certains segments clés. Ni Cursor ni xAI ne disposent aujourd’hui de modèles capables de rivaliser pleinement avec les leaders du marché. Mais, Elon Musk pourrait bien rebattre les cartes dans les mois à venir.