Elon Musk veut la meilleure IA pour SpaceX (quitte à payer 60 milliards)
Par Laurence - Publié le
SpaceX s’allie à la startup Cursor pour développer une nouvelle génération d’intelligence artificielle dédiée au code avec, en toile de fond, une option de rachat estimée à 60 milliards de dollars. Voilà bien une nouvelle opération qui s’inscrit dans la stratégie globale d’Elon Musk pour muscler son écosystème IA.
SpaceX a officialisé un accord avec Cursor pour développer une
Ce dernier serait capable de rivaliser avec les plus grandes infrastructures du marché, avec une puissance équivalente à un million de GPU Nvidia H100 selon la société. Concrètement, Cursor apporterait son expertise produit et sa base d’utilisateurs, tandis que SpaceX fournirait l’infrastructure nécessaire pour entraîner des modèles à grande échelle.
Mais le point le plus marquant reste ailleurs : SpaceX dispose d’une option pour racheter Cursor pour 60 milliards de dollars d’ici la fin de l’année. Deux scénarios sont envisagés : soit SpaceX verse 10 milliards de dollars pour financer les travaux en cours, soit elle procède à une acquisition complète à 60 milliards Une valorisation spectaculaire, alors que Cursor était estimée à 2,5 milliards en début 2025, à près de 30 milliards fin 2025 et visait récemment 50 milliards lors d’un nouveau tour de table.
Cette opération intervient alors que SpaceX prépare une introduction en Bourse très attendue. En intégrant une brique logicielle stratégique comme Cursor, l’entreprise pourrait renforcer son attractivité auprès des investisseurs. L’IA devient en effet un levier clé de valorisation, bien au-delà du spatial. Ce rapprochement permettrait à SpaceX de se positionner sur un marché en pleine explosion : celui des outils de développement augmentés par l’IA.
Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique plus large autour de l’écosystème Musk. La société xAI collabore déjà avec Cursor, notamment en lui fournissant de la puissance de calcul pour entraîner ses modèles. Par ailleurs, plusieurs cadres clés de Cursor ont récemment rejoint xAI, renforçant les liens entre les deux structures. L’objectif semble clair : bâtir un stack complet mêlant infrastructure, modèles et applications, capable de rivaliser avec des acteurs comme OpenAI ou Anthropic.
Malgré cette ambition, SpaceX et ses partenaires accusent encore un retard sur certains segments clés. Ni Cursor ni xAI ne disposent aujourd’hui de modèles capables de rivaliser pleinement avec les leaders du marché. Mais en combinant puissance de calcul massive, intégration verticale et accès direct aux développeurs, Elon Musk pourrait bien rebattre les cartes dans les mois à venir.
Derrière cette opération, l’enjeu dépasse largement le simple rachat. Le marché des outils de développement assistés par IA est devenu un champ de bataille majeur, où se joue l’accès aux développeurs — une ressource clé pour l’ensemble de l’industrie technologique. Avec Cursor, SpaceX pourrait mettre la main sur une plateforme stratégique et renforcer encore un peu plus l’empire technologique d’Elon Musk, désormais présent de l’espace jusqu’au code.
Un partenariat stratégique autour du code et de l’IA
SpaceX a officialisé un accord avec Cursor pour développer une
IA de nouvelle génération dédiée au code et au travail intellectuel. L’objectif est de combiner la distribution de Cursor auprès des développeurs avec la puissance de calcul du supercalculateur Colossus de SpaceX.
Ce dernier serait capable de rivaliser avec les plus grandes infrastructures du marché, avec une puissance équivalente à un million de GPU Nvidia H100 selon la société. Concrètement, Cursor apporterait son expertise produit et sa base d’utilisateurs, tandis que SpaceX fournirait l’infrastructure nécessaire pour entraîner des modèles à grande échelle.
Une option de rachat à 60 milliards de dollars
Mais le point le plus marquant reste ailleurs : SpaceX dispose d’une option pour racheter Cursor pour 60 milliards de dollars d’ici la fin de l’année. Deux scénarios sont envisagés : soit SpaceX verse 10 milliards de dollars pour financer les travaux en cours, soit elle procède à une acquisition complète à 60 milliards Une valorisation spectaculaire, alors que Cursor était estimée à 2,5 milliards en début 2025, à près de 30 milliards fin 2025 et visait récemment 50 milliards lors d’un nouveau tour de table.
Un mouvement lié à l’introduction en Bourse de SpaceX ?
Cette opération intervient alors que SpaceX prépare une introduction en Bourse très attendue. En intégrant une brique logicielle stratégique comme Cursor, l’entreprise pourrait renforcer son attractivité auprès des investisseurs. L’IA devient en effet un levier clé de valorisation, bien au-delà du spatial. Ce rapprochement permettrait à SpaceX de se positionner sur un marché en pleine explosion : celui des outils de développement augmentés par l’IA.
Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique plus large autour de l’écosystème Musk. La société xAI collabore déjà avec Cursor, notamment en lui fournissant de la puissance de calcul pour entraîner ses modèles. Par ailleurs, plusieurs cadres clés de Cursor ont récemment rejoint xAI, renforçant les liens entre les deux structures. L’objectif semble clair : bâtir un stack complet mêlant infrastructure, modèles et applications, capable de rivaliser avec des acteurs comme OpenAI ou Anthropic.
Une course technologique sous pression
Malgré cette ambition, SpaceX et ses partenaires accusent encore un retard sur certains segments clés. Ni Cursor ni xAI ne disposent aujourd’hui de modèles capables de rivaliser pleinement avec les leaders du marché. Mais en combinant puissance de calcul massive, intégration verticale et accès direct aux développeurs, Elon Musk pourrait bien rebattre les cartes dans les mois à venir.
Qu'en penser ?
Derrière cette opération, l’enjeu dépasse largement le simple rachat. Le marché des outils de développement assistés par IA est devenu un champ de bataille majeur, où se joue l’accès aux développeurs — une ressource clé pour l’ensemble de l’industrie technologique. Avec Cursor, SpaceX pourrait mettre la main sur une plateforme stratégique et renforcer encore un peu plus l’empire technologique d’Elon Musk, désormais présent de l’espace jusqu’au code.