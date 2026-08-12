Grok Bot arrive (bientôt) sur iPhone et Mac
Par Laurence - Publié le
SpaceXAI et Cursor poursuivent leur rapprochement avec le lancement de Grok Bot, une nouvelle application disponible dès à présent en bêta sur iPhone et Mac. L’idée va un peu plus loin qu’un simple chatbot : chaque Bot dispose de son propre ordinateur virtuel, peut se connecter aux applications et services utilisés au quotidien et réaliser certaines tâches de bout en bout, en sollicitant l’utilisateur uniquement lorsqu’une validation est nécessaire.
Pas trop de surprise ici : Grok Bot s’inscrit dans la tendance actuelle des agents IA capables d’agir directement dans les applications, plutôt que de simplement répondre à une question ou générer du texte. SpaceXAI présente d’ailleurs ses Bots comme des
La différence se trouve dans leur fonctionnement. Chaque Bot dispose de son propre ordinateur, puis peut se connecter aux applications et services déjà utilisés par son propriétaire. Il devient alors capable d’intervenir dans une boîte mail ou différents outils afin d’enchaîner plusieurs actions nécessaires à l’accomplissement d’une tâche. L’objectif est de pouvoir lui confier un travail puis de le laisser avancer de manière relativement autonome.
SpaceXAI indique que les Bots peuvent prendre en charge certaines missions du début à la fin et ne revenir vers l’utilisateur que lorsqu’une autorisation ou une validation est nécessaire. L’interaction se veut également plus proche de celle que l’on pourrait avoir avec un collègue. Il suffit d’envoyer un message au Bot pour lui confier une nouvelle tâche ou lui apporter des précisions.
Surtout, Grok Bot conserve la mémoire des conversations et apprend progressivement les préférences de son utilisateur. En théorie, l’agent doit donc devenir plus pertinent à mesure qu’il est utilisé, sans avoir besoin de lui rappeler systématiquement les mêmes instructions. Cette mémoire pose évidemment aussi la question des informations auxquelles l’agent peut accéder, particulièrement lorsqu’il est connecté à une messagerie ou à des outils professionnels.
Grok Bot est proposé dès aujourd’hui en bêta sur iOS et macOS. Des versions Windows et Linux sont également disponibles, tandis qu’une application Android doit arriver prochainement. L’accès reste toutefois assez limité pour ce lancement. Il est réservé aux abonnés SuperGrok Heavy, Cursor Ultra et Cursor Teams Premium.
Ce choix confirme également le positionnement assez professionnel du service : Grok Bot vise pour le moment davantage les utilisateurs qui souhaitent automatiser une partie de leur travail que le grand public cherchant simplement un nouvel assistant conversationnel.
Ce lancement intervient surtout dans un contexte particulier puisque SpaceXAI et Cursor sont actuellement en train de devenir une seule et même entreprise. Grok Bot donne donc un premier aperçu de la manière dont les technologies des deux sociétés pourraient être réunies. Cursor dispose déjà d’une solide expérience des agents capables de travailler sur du code et des projets complexes, tandis que SpaceXAI apporte son écosystème autour de Grok.
Grok Bot illustre surtout le passage progressif du chatbot à l’agent autonome. Il ne s’agit plus seulement de demander à une IA comment réaliser une tâche, mais de lui donner directement accès aux outils nécessaires pour qu’elle s’en charge.
L’approche est intéressante, mais elle implique aussi un niveau de confiance beaucoup plus important. Donner à une IA son propre environnement de travail, une mémoire et l’accès à ses applications change assez profondément la relation avec l’assistant. La bêta permettra justement de voir jusqu’où cette autonomie peut aller sans multiplier les erreurs ou les demandes de validation.
UN COLLÈGUE IA AVEC SON PROPRE ORDINATEUR
Pas trop de surprise ici : Grok Bot s’inscrit dans la tendance actuelle des agents IA capables d’agir directement dans les applications, plutôt que de simplement répondre à une question ou générer du texte. SpaceXAI présente d’ailleurs ses Bots comme des
coéquipiers IA auxquels il est possible de confier un vrai travail.
La différence se trouve dans leur fonctionnement. Chaque Bot dispose de son propre ordinateur, puis peut se connecter aux applications et services déjà utilisés par son propriétaire. Il devient alors capable d’intervenir dans une boîte mail ou différents outils afin d’enchaîner plusieurs actions nécessaires à l’accomplissement d’une tâche. L’objectif est de pouvoir lui confier un travail puis de le laisser avancer de manière relativement autonome.
DES TÂCHES RÉALISÉES EN PARFAITE AUTONOMIE
SpaceXAI indique que les Bots peuvent prendre en charge certaines missions du début à la fin et ne revenir vers l’utilisateur que lorsqu’une autorisation ou une validation est nécessaire. L’interaction se veut également plus proche de celle que l’on pourrait avoir avec un collègue. Il suffit d’envoyer un message au Bot pour lui confier une nouvelle tâche ou lui apporter des précisions.
Surtout, Grok Bot conserve la mémoire des conversations et apprend progressivement les préférences de son utilisateur. En théorie, l’agent doit donc devenir plus pertinent à mesure qu’il est utilisé, sans avoir besoin de lui rappeler systématiquement les mêmes instructions. Cette mémoire pose évidemment aussi la question des informations auxquelles l’agent peut accéder, particulièrement lorsqu’il est connecté à une messagerie ou à des outils professionnels.
UNE APPLICATION SUR IPHONE ET MAC
Grok Bot est proposé dès aujourd’hui en bêta sur iOS et macOS. Des versions Windows et Linux sont également disponibles, tandis qu’une application Android doit arriver prochainement. L’accès reste toutefois assez limité pour ce lancement. Il est réservé aux abonnés SuperGrok Heavy, Cursor Ultra et Cursor Teams Premium.
Ce choix confirme également le positionnement assez professionnel du service : Grok Bot vise pour le moment davantage les utilisateurs qui souhaitent automatiser une partie de leur travail que le grand public cherchant simplement un nouvel assistant conversationnel.
Ce lancement intervient surtout dans un contexte particulier puisque SpaceXAI et Cursor sont actuellement en train de devenir une seule et même entreprise. Grok Bot donne donc un premier aperçu de la manière dont les technologies des deux sociétés pourraient être réunies. Cursor dispose déjà d’une solide expérience des agents capables de travailler sur du code et des projets complexes, tandis que SpaceXAI apporte son écosystème autour de Grok.
Qu’en penser ?
Grok Bot illustre surtout le passage progressif du chatbot à l’agent autonome. Il ne s’agit plus seulement de demander à une IA comment réaliser une tâche, mais de lui donner directement accès aux outils nécessaires pour qu’elle s’en charge.
L’approche est intéressante, mais elle implique aussi un niveau de confiance beaucoup plus important. Donner à une IA son propre environnement de travail, une mémoire et l’accès à ses applications change assez profondément la relation avec l’assistant. La bêta permettra justement de voir jusqu’où cette autonomie peut aller sans multiplier les erreurs ou les demandes de validation.