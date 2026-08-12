Grok Bot arrive (bientôt) sur iPhone et Mac

UN COLLÈGUE IA AVEC SON PROPRE ORDINATEUR

coéquipiers IA auxquels il est possible de confier un vrai travail

DES TÂCHES RÉALISÉES EN PARFAITE AUTONOMIE

UNE APPLICATION SUR IPHONE ET MAC

Qu’en penser ?



Grok Bot illustre surtout le passage progressif du chatbot à l’agent autonome. Il ne s’agit plus seulement de demander à une IA comment réaliser une tâche, mais de lui donner directement accès aux outils nécessaires pour qu’elle s’en charge.



L’approche est intéressante, mais elle implique aussi un niveau de confiance beaucoup plus important. Donner à une IA son propre environnement de travail, une mémoire et l’accès à ses applications change assez profondément la relation avec l’assistant. La bêta permettra justement de voir jusqu’où cette autonomie peut aller sans multiplier les erreurs ou les demandes de validation.

Pas trop de surprise ici :, plutôt que de simplement répondre à une question ou générer du texte. SpaceXAI présente d’ailleurs ses Bots comme desLa différence se trouve dans leur fonctionnement., puis peut se connecter aux applications et services déjà utilisés par son propriétaire. Il devient alors capable d’intervenir dans une boîte mail ou différents outils afin d’enchaîner plusieurs actions nécessaires à l’accomplissement d’une tâche.SpaceXAI indique que les Bots peuventet ne revenir vers l’utilisateur que lorsqu’une autorisation ou une validation est nécessaire.. Il suffit d’envoyer un message au Bot pour lui confier une nouvelle tâche ou lui apporter des précisions.Surtout,. En théorie, l’agent doit donc devenir plus pertinent à mesure qu’il est utilisé, sans avoir besoin de lui rappeler systématiquement les mêmes instructions. Cette mémoire pose évidemment aussi la question des informations auxquelles l’agent peut accéder, particulièrement lorsqu’il est connecté à une messagerie ou à des outils professionnels.Grok Bot est proposé dès aujourd’huiDes versionssont également disponibles, tandis qu’une application Android doit arriver prochainement. L’accès reste toutefois assez limité pour ce lancement. Il est réservé aux abonnés SuperGrok Heavy, Cursor Ultra et Cursor Teams Premium.: Grok Bot vise pour le moment davantage les utilisateurs qui souhaitent automatiser une partie de leur travail que le grand public cherchant simplement un nouvel assistant conversationnel.Ce lancement intervient surtout dans un contexte particulier puisque. Grok Bot donne donc un premier aperçu de la manière dont les technologies des deux sociétés pourraient être réunies. Cursor dispose déjà d’une solide expérience des agents capables de travailler sur du code et des projets complexes, tandis que SpaceXAI apporte son écosystème autour de Grok.